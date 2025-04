Série de reportagens do Diário do Nordeste sobre ditadura militar é premiada pelo Arquivo Nacional

A série de reportagens sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil, produzida pelo Diário do Nordeste e publicada entre março e abril de 2024, foi reconhecida na 5ª edição do Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas, promovido pelo Arquivo Nacional, órgão do Governo Federal.

A premiação é bienal, e em 2024, retornou após um período de interrupção. O Prêmio tem como foco estudos sobre a ditadura militar brasileira (1964-1985) e, nesta edição, contemplou três categorias: artigos acadêmicos, materiais de comunicação e projetos pedagógicos.

A série de reportagens do Diário do Nordeste foi publicada entre 31 de março e 4 de abril. O material reconstitui o golpe militar, ocorrido em 1964, e a sua repercussão no Ceará, abordando, dentre outros pontos: as cassações de políticos cearenses; a reorganização de forças no Estado após instauração do regime; as ações de Castelo Branco, general cearense que iniciou ditadura; como ocorreram as escolhas de governadores e prefeitos cearenses durante o regime militar; e a resistência ao golpe e à ditadura militar.

Confira todas as reportagens da série:

O material jornalístico teve como base documentos de acervos públicos oficiais, atas do Poder Legislativo, reportagens da época, além de depoimentos e análise de pesquisadores do tema. Também contou com imagens do período de repressão, preservadas por entidades como o Instituto do Ceará.

A série foi escrita pelas repórteres de Ponto Poder, Ingrid Campos e Luana Barros, e de DN Ceará, Thatiany Nascimento. O material foi editado pelos jornalistas Dahiana Araújo, Jéssica Welma e Wagner Mendes, e contou, na coordenação de jornalismo, com Karine Zaranza.

O trabalho foi classificado na 6º colocação, na categoria material de comunicação. O resultado foi divulgado no Diário Oficial da União no dia 17 de fevereiro de 2025.

Uma das formas de reconhecimento da relevância dos trabalhos é que os 16 artigos acadêmicos classificados, 8 projetos pedagógicos e 12 materiais de comunicação, incluindo o produzido pelo Diário do Nordeste, serão publicados pelo Arquivo Nacional.

No caso do material de comunicação, a publicação será em formato de resumo expandido em um livro e na íntegra no portal Memórias Reveladas, além de divulgação nos canais do Arquivo Nacional.