Liberações para construção de superprédios estão suspensas em Fortaleza, diz Evandro Leitão

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta quinta-feira (10), que estão suspensas as emissões de aprovações para construções de prédios com altura maior do que a permitida no Plano Diretor Municipal. As liberações são feitas, hoje, por meio da "outorga onerosa", que permite a construtoras pagarem e alterarem parâmetros de empreendimentos, possibilitando a construção, por exemplo, de superprédios em Fortaleza.

A "outorga onerosa do direito de construir" está prevista no Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257/2001, segundo o qual o Plano Diretor Municipal pode fixar as normas sobre o assunto. A medida é uma espécie de concessão do poder público ao mercado imobiliário. Em Fortaleza, a outorga começou a ser usada a partir de 2015, quando a Prefeitura regulamentou esse dispositivo.

Por meio dela, o construtor pode requerer o direito de flexibilizar aspectos como a altura, o índice de aproveitamento do terreno ou os recuos que a nova construção adotará. Os superprédios são justamente os edifícios construídos em tamanhos maiores do que o permitido em lei que regulamenta os espaços da cidade, o que tem sido possível a partir do mecanismo da outorga onerosa.

De acordo com Evandro Leitão, essas liberações estão suspensas porque a Prefeitura está fazendo uma "avaliação" geral. "O plano diretor está atrasado, mas já passou do tempo de aprovarmos. É ele que termina albergando essas construções", ponderou o gestor.

O Plano Diretor estabelece que a análise e a aprovação dos projetos especiais – que hoje incluem a concessão de outorgas para a construção de superprédios – ficam submetidas à Comissão Permanente do Plano Diretor (CPPD). Conforme sinalização do prefeito são os trabalhos dessa comissão que estão paralisados.

A intenção, segundo o prefeito, é que o novo documento – que tramita, com atraso, desde 2019 – seja votado e sancionado até o fim deste ano.

Altura máxima de prédios

Pelo Plano Diretor, sancionado em 2009 e há 16 anos sem alteração, a altura máxima permitida para as edificações em Fortaleza varia conforme a zona onde elas estão. Trechos do Centro e da Aldeota, por exemplo, têm o maior limite de altura dos prédios: 95 metros, o que equivale a 32 andares.

Nas demais zonas da cidade, o limite máximo de altura é de 72 metros, cerca de 24 andares. Em outros pontos, os limites variam de 48 a 15 metros de altura máxima.

Com a suspensão anunciada por Evandro, não é possível aprovar, além da construção de superprédios, empreendimentos que descumpram esses valores.

R$ 89,3 milhões foram arrecadados pela Prefeitura de Fortaleza, entre 2016 e 2022, das construtoras que tiveram o uso da outorga autorizado. O cálculo de cada permissão considera fatores como área e valor venal do imóvel.

No sistema de dados da Prefeitura de Fortaleza que deve publicar as atas de reuniões que listam as aprovações via outorga onerosa, incluindo os superprédios, não consta nenhuma liberação relacionada a autorizações neste ano.

