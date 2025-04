Fortaleza abrirá seleção pública para diretores dos 134 postos de saúde, anuncia Evandro

A área da saúde pública de Fortaleza deve passar por reformulação em breve. Neste mês, será aberto um edital de seleção pública para diretores dos 134 postos de saúde da capital, como anunciou o prefeito Evandro Leitão (PT) em live do PontoPoder, do Diário do Nordeste, na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com o prefeito, a contratação a partir desta modalidade busca profissionalizar a gestão, priorizando a “meritocracia” na ocupação de cargos estratégicos.

Evandro avalia que o forte desenvolvimento de áreas como a educação estadual, por exemplo, demonstra a importância de “uma política planejada, continuada e com componente da meritocracia muito forte”.

Veja também Ceará Sem remédios em postos há meses, população de Fortaleza fica sem tratamentos para hipertensão, diabetes e dor Ceará IJF tem cerca de 350 técnicos de enfermagem a menos do que o ideal para funcionar, diz superintendente

“Então vamos, até o final do mês, lançar um edital para contratação de diretores de postos de saúde, através de seleção pública. Todos os diretores dos postos de saúde serão através de seleção pública, e não mais apenas o componente político”, frisa.

O prefeito não detalhou, contudo, a data de lançamento, os critérios que devem constar no edital, quais formações e níveis serão contemplados, nem a possibilidade ou número de vagas para cadastro de reserva que o certame deve ofertar.

Déficit de profissionais

A quantidade insuficiente de profissionais da área da saúde, sejam para gestão, sejam para assistência, é um dos principais gargalos a serem resolvidos pela Prefeitura de Fortaleza.

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta semana, a superintendente do Instituto Dr. José Frota (IJF), Riane Azevedo, mencionou que o hospital funciona com 350 técnicos de enfermagem a menos do que o ideal.

Sobre isso, Evandro Leitão afirma que parte da solução está no chamamento de profissionais aprovados no concurso da extinta undação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor). Outra parte da demanda será suprida, provavelmente, por meio de concurso público, o que "ainda está em estudo", segundo o gestor.

Crise de medicamentos nos postos de saúde

Há vários meses, a população reclama da falta de medicamentos em postos de saúde de Fortaleza. A estimativa do Município é que, em maio, seja normalizada a distribuição dos medicamentos em Fortaleza.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), essa demora na distribuição tem ocorrido por conta de dívidas, herdadas da gestão anterior, que giram em torno de R$ 36 milhões com diversos fornecedores.

Neste ano, acrescenta a Pasta, já foram pagos R$ 17 milhões para regularizar o abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde.

Informações sobre postos de saúde podem ser consultadas no aplicativo Mais Saúde, disponível para os celulares com Android e iOS. O usuário pode se cadastrar na plataforma informado nome, data de nascimento e CPF.