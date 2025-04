Menina de 8 anos morre após participar de desafio do TikTok e inalar desodorante

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando as circunstâncias da morte de Sarah Raissa Pereira de Castro, de 8 anos, que teria participado de um desafio do TikTok e inalado desodorante aerossol. O óbito foi declarado neste domingo (13), no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Segundo informações do Metrópoles, que cita as primeiras apuração da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), a menina deu entrada na unidade de saúde na quinta-feira (10) e teve uma parada cardiorrespiratória após ter participado do “desafio do desodorante”.

Ela teria sido reanimada por 60 minutos, mas não apresentou reflexos e a morte cerebral foi constatada no mesmo dia. Após a realização de outros exames, o óbito foi declarado neste domingo.

A família registrou ocorrência policial e, ainda segundo o portal, o delegado João de Ataliba afirmou que a investigação tem objetivo de esclarecer como a menina teve acesso ao desafio e identificar o responsável pela publicação do conteúdo na rede social TikTok.

“A depender das circunstâncias, [o responsável] poderá responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado (através de meio que pode causar perigo comum e por ter sido praticado contra menor de 14 anos de idade), cuja pena pode alcançar os 30 anos de prisão”, afirmou.

Outro caso

Em março deste ano, outra menina morreu em Bom Jardim, município no Agreste de Pernambuco. Brenda Sophia Melo de Santana, de 11 anos, participou do mesmo desafio e chegou a ser atendida no Hospital Municipal Doutor Miguel Arraes na tarde do domingo, 9 de março.

Durante o caminho até a unidade de saúde, a menina sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimar Brenda, mas ela não resistiu. Em uma nota, a Prefeitura de Bom Jardim se solidarizou com a família e os amigos.

