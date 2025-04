Onça suspeita de atacar e matar caseiro retorna à propriedade e é capturada no Pantanal; veja vídeo

Uma onça-pintada suspeita de atacar e matar o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, na última terça-feira (22), foi capturada na madrugada desta quinta-feira (24), no Pantanal de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A informação é do g1.

A captura foi feita pela Polícia Militar Ambiental (PMA). Em vídeo que circula nas redes, sociais é possível ver o momento que o animal é controlado e sedado pelos militares.

Ao todo,10 policiais participaram da busca, que foi determinada pelo Governo do Estado. Na ação, foram usadas mais de dez armadilhas.

Além da força policial, toda a captura foi acompanhada pelo pesquisador e especialista em manejo de onças-pintadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Gediendson Ribeiro de Araújo.

Após a operação, o governo do MS informou que o animal tem 94 quilos e que foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), de Campo Grande, para realizar exames que comprovem se ele foi o responsável pela morte do idoso.

ENTENDA O CASO

O corpo de Jorge foi encontrado em uma toca de uma onça, na região de mata de Touro Morto, em Mato Grosso do Sul, na terça.

De acordo com informações policiais, Jorginho, como era conhecido, foi morto na segunda-feira (21) pelo felino.

O idoso de 60 anos trabalhava como caseiro em uma propriedade rural da região e estava desaparecido desde o último final de semana.

Ele foi atacado enquanto coletava mel em um convés próximo à mata. Moradores da região relataram que o ataque foi inesperado.

O corpo do caseiro teria sido encontrado por um homem da comunidade, que se deparou com marcas de sangue e sinais claros da presença de uma onça no local.

Testemunhas relatam que a vítima havia mencionado, dias antes, ter avistado uma onça nas proximidades da fazenda.

O animal só teria fugido após ser surpreendido por disparos realizados para afugentá-lo.

