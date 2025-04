Onça que matou caseiro retornou para procurar corpo e chegou a atacar socorrista, diz equipe

A onça que matou um caseiro em uma área isolada da região de Touro Morto, a cerca de 150 quilômetros de Miranda, no Mato Grosso do Sul, chegou a retornar ao local em que o corpo da vítima foi encontrado e ainda atacou a equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) na manhã de terça-feira (22).

O corpo de Jorge Avalo, de 60 anos, foi encontrado pelas equipes de busca com um ferimento na última segunda-feira (21). "A onça atacou a gente aqui, como não tem como esperar a perícia aqui, vamos ter que retirar o corpo daqui", disse um dos homens presente na busca em um vídeo do momento.

Investigações iniciais da polícia confirmam que a onça foi a responsável pela morte do caseiro e partes do corpo dele foram encontradas ao lado de pegadas do animal, concentradas na beira do rio. Além disso, outros membros foram achados dentro da toca do felino, já na mata fechada.

Em meio ao momento da busca, integrantes da equipe de resgate teriam realizado uma série de disparos para assustar o animal. O caso, inclusive, segue sendo investigado, justamente por conta do comportamento agressivo do animal.

Continuidade das investigações

A Polícia Militar Ambiental investiga se a escassez de alimentos na região pantaneira motivou o ataque da onça-pintada que matou Jorge Avalo. Há outra linha de investigação sobre uma possível reação defensiva do felino diante de alguma atitude involuntária da vítima, ou ainda o aumento de agressividade durante o período reprodutivo da espécie.

Uma semana antes de ser atacado, Jorge apareceu em um vídeo alertando sobre a presença de onças no pesqueiro onde trabalhava como caseiro.