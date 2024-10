Onça-pintada selvagem é flagrada caçando cachorro doméstico no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Uma onça-pintada selvagem foi flagrada caçando um cachorro doméstico no Parque Estadual do Turvo, localizado no município de Derrubadas, Rio Grande do Sul. O registro, divulgado nesta semana, foi gravado por câmeras de monitoramento do local em 23 de setembro.

Nas imagens, é possível observar o felino da espécie Panthera onca andando enquanto carregar a presa na boca: um cão que parece sem vida. O momento foi compartilhado pela instituição nas redes sociais na terça-feira (8). (Assista abaixo)

Veja vídeo

O Parque Estadual do Turvo lamentou o ocorrido e detalhou que, geralmente, cachorros domésticos não integram os hábitos alimentares da onça-pintada. No entanto, com a invasão da reserva por esses animais exóticos, eles podem acabar sendo caçados pelos animais selvagens que vivem na região.

"Uma cena triste! Nos mostra a invasão de animais exóticos no parque, que causam sério risco a biodiversidade. Além do risco de transmissão de doenças para os animais silvestres, os cães caçam e se alimentam de outros pequenos mamíferos nativos", explicou a instituição.

A reserva, que tem mais de 17 mil hectares, preserva trechos de Mata Atlântica, um dos habitats naturais do felino ameaçado de extinção.