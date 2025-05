Câmeras flagram agentes da Guarda de São Paulo agredindo usuários antes de ação na Cracolândia

Câmeras de segurança da região central da cidade de São Paulo registraram agressões cometidas por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), contra usuários de drogas na Cracolândia. As imagens foram divulgadas pelo portal g1.

No último dia 13 de maio, a região apareceu vazia, e nos vídeos, as agressões ocorreram dias antes como também na véspera do esvaziamento do local. Segundo comerciantes, que também se dizem ameaçados pela truculência dos agentes, as ações ganharam força nos últimos dois meses.

Segundo eles, que não quiseram se identificar, os agentes da GCM usaram desde spray de pimenta e cassetetes, além de darem chutes nos usuários, e que eles próprios também foram agredidos.

Veja também País 'Jogo acabou com a vida dela', diz esposo de doméstica que estava desaparecida em Goiás

"Eles querem dispersar o pessoal aqui do Centro, então eles agridem o pessoal, pro pessoal sair aqui do Centro", diz o comerciante Valdeizo Fortunato de Lima, de 35 anos, e que foi ouvido pelo g1.

A GCM disse em nota que faz um serviço essencial de proteção da população, mas desde 2024 a Justiça de São Paulo proíbe a GCM de agir como Polícia Militar na região da Cracolândia, seja usando spray de pimenta, cassetetes e outros meios de coerção, como balas de borracha.

Em vídeos de 12 de maio, véspera do sumiço de pessoas na Cracolândia, os agentes, que aparecem armados, se aproximam de um grupo e agridem as vítimas com o uso de cassetetes. No material é possível ver um homem sendo agredido com um cassetete e levando chutes do agente.

Em 10 e 11 de maio, mais imagens mostram momentos de agressões. No domingo (11), dois homens foram abordados por três agentes da GCM, sendo um deles comerciante da região.

Legenda: Comerciantes também dizem terem sido agredidos nas ações dos agentes da guarda municipal da cidade. Foto: Reprodução / TV Globo

Durante a abordagem, um dos agentes segura um dos homens do grupo pelo pescoço e, em seguida, o agride com chutes nas pernas. Em outro momento, outro guarda também segura a vítima pelo pescoço, enquanto o primeiro desfere socos em seu rosto. Ele chega a apontar uma arma para o homem.

Determinação de retirar usuários da região

Usuários e comerciantes, de acordo com o g1, afirmaram que as agressões se intensificaram, nas últimas duas semanas.

“A [Polícia] Militar aparece e diz que não quer mais eles [usuários] aqui no Centro, que é ordem de cima para saírem. Se insistem em ficar nas calçadas, jogam gás de pimenta no rosto. Direto tem gás de pimenta, direto. Agora a maioria está indo para a Marechal Deodoro. No espaço de antes, eles [policiais] não deixam mais entrar”, disse uma comerciante que preferiu não se indentificar.

Investigação da Prefeitura de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos está investigando as denúncias de que dependentes químicos estariam sendo levados para outros bairros da cidade. Já Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo disse que a situação "é descabida, é uma coisa totalmente infundada, absurda e repudiar qualquer tipo de ilação".

Nota da Prefeitura de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos recebeu com preocupação e cautela a denúncia de que dependentes químicos da Cracolândia, em São Paulo, teriam sido trazidos e abandonados em Guarulhos. Em função da complexidade do suposto caso, a Prefeitura mobilizou as secretarias de Segurança Pública, com apoio dos agentes da GCM, e de Desenvolvimento e Assistência Social para averiguarem a situação e, se for confirmada, tomarem as medidas cabíveis.