'Jogo acabou com a vida dela', diz esposo de doméstica que estava desaparecida em Goiás

Dívidas de R$ 15 mil e vício em jogos e em apostas online teriam motivado o desaparecimento voluntário da doméstica Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, em Goiás. Ela sumiu no início deste mês, ao sair de casa para trabalhar, em Goianira, tendo sido encontrada quatro dias depois, a 235 km, no município de Itumbiara.

Segundo o marido da jovem, Luan Lucas Moura, de 38 anos, a dependência em jogos de azar fez ela pegar dinheiro emprestado com diversos familiares, incluindo o companheiro.

"Vivi 10 anos com essa pessoa. Ela tinha uma postura em todo lugar que ia. Ela era muito certa com as coisas dela, mas esse jogo acabou com a vida dela, simplesmente isso", detalhou ao portal g1.

Assim como a doméstica, ele também chegou a apostar em plataformas de jogos virtuais em 2023, mas deixou a prática. Porém, a companheira seguiu.

Além dele, Luan contou que Gisele pegou dinheiro com o pai, uma prima e o irmão dela. Ao todo, ela deveria R$ 15 mil.

"Fico muito triste com isso tudo. Queria muito uma forma de ajudá-la. Ela não voltou nem para ver a filha. Ela não tá normal… mas não posso prender ela", desabafou.

Desde quando desapareceu, em 6 de maio, a mulher não encontrou mais em contato com a família.

Ela foi achada por agentes de segurança no último sábado (10), quando se deslocava, de corona com um caminhoneiro, a caminho de Palmas, no Tocantins. Às autoridades, Gisele negou que teria fugido de casa para escapar de violência doméstica, mas que sumiu motivada por dívidas.

"Ela ficou desesperada e decidiu sumir. Ela não queria nem que avisássemos a família [que foi encontrada]. Diz ela que estava envergonhada e sem saber que atitude tomar", detalhou a delegada do caso, Carla de Bem, também ao g1.

Veja também País Cachorro arranca lábio de tutora e é submetido à eutanásia sem o consentimento dela País Casal quer disputar guarda de bebê reborn na Justiça após divórcio, diz advogada País Trote sobre morte de grávida mobiliza equipes de emergência e mulher é condenada pela Justiça em MG

Doméstica envio vídeo para marido antes de desaparecer

Após sair de casa, a jovem enviou um vídeo ao companheiro dizendo que o carro dele quebrara, e que chamaria uma moto por aplicativo para seguir o caminho ao trabalho.

"Ela só mandou uma mensagem para mim, dizendo: 'Amor, vou deixar o carro aqui, vou deixar a chave debaixo do para-choque' [...]. Aí, quando eu fui buscar o carro, mandei mensagem, e ela não me respondeu. Liguei e deu caixa postal, pensei que podia ter alguma coisa errada", contou Luan, também ao portal nacional.

Após mais algumas horas sem notícias da esposa, Luan resolveu entrar em contrato com os patrões dela, por uma rede social. Em resposta, eles informaram que a jovem não apareceu para trabalhar e que, como justificativa, ela disse que iria ao dentista.

As autoridades descobriram que a moça viajou de ônibus de Aparecida de Goiânia até Santos, em São Paulo. Lá, teria conhecido um caminhoneiro e pediu carona para Palmas, no Tocantins.

Ainda conforme a delegada Carla do Bem, em depoimento a doméstica informou que planejou a fuga e mentiu para os patrões dizendo que iria ao dentista. Ela teria deixado o carro do marido quase sem combustível de propósito.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.