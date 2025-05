Marido e mulher morrem no mesmo dia após 74 anos casados no Interior de SP

Um casal morreu no mesmo dia, após 74 anos de união, em Votuporanga, no Interior de São Paulo. Odileta Pansani de Haro, de 92 anos, e Paschoal de Haro, 94, morreram no quarto de casa com apenas dez horas de diferença, no último dia 17 de abril. As informações são do g1.

Paschoal e Odileta se conheceram na praça da Matriz em Votuporanga, quando ela tinha 15 anos e ele 18. Odileta havia chegado recentemente de Mirassol, sua cidade natal.

Após o período do namoro, que em grande parte se deu por troca de cartas, ele se casaram em 15 de abril de 1951, dia em que Paschoal completou 20 anos. Juntos, tiveram seis filhos, além de seis netos e quatro bisnetos. Depois da união, Odileta passou a cuidar da família, enquanto Paschoal trabalhava em uma loja de tecidos.

"Acredito muito que Paschoal e Odileta eram almas gêmeas, se reencontraram nessa vida, através de um passeio, ao qual todos faziam aquela época, e se apaixonaram, se reaproximaram, se refizeram. É uma honra enorme tê-los como membros da família, participar dessa família", disse ao g1 o genro do casal, Luciano Leal.

Alzheimer

Nos últimos anos de casamento, Odileta desenvolveu Alzheimer e passou a ser cuidada pelo marido. Ele, no entanto, descobriu um câncer no intestino em 2023. O seu tratamento seria apenas paliativo, conforme disseram os médicos. Diante disso, o genro revelou que Paschoal pedia a Deus para que os levassem no mesmo dia.

Odileta morreu às 7h do dia 17 de abril. Já Paschoal morreu às 17h do mesmo dia. No dia 15 de abril, dois dias antes da partida, eles haviam celebrado os 74 anos de casados.

