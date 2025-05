Acidente na BR-280 entre carro e caminhão mata cinco jovens em Santa Catarina

Cinco jovens morreram em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (16) na BR-280, entre os municípios de Canoinhas e Irineópolis, no Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que eles estavam colidiu com um caminhão.

De acordo com informações do g1, as vítimas estavam em um Chevrolet Astra, com placas de Porto União, e tinham entre 18 e 30 anos. Nenhum dos ocupantes do carro sobreviveu. O condutor do caminhão, de 37 anos, que é de Três Barras, saiu ileso.

Identificação das vítimas

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), os corpos foram identificados ainda na tarde de sexta-feira. São eles:

Thiago Vanderlei Bay, 18 anos

Gustavo Francisco de Aguiar Franco, 18 anos

André Luiz Javorivski Palmiro, 20 anos

Gabriel Elaércio Lubanski, 21 anos

Jonar Augusto Gerber, 30 anos

Thiago Bay e Gustavo Franco eram alunos do curso técnico em agropecuária do CEDUP Vidal Ramos, em Canoinhas. A instituição também informou que Gabriel Lubanski já havia concluído seus estudos no local.

Atendimento da ocorrência

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h50, conforme o g1. Ao chegarem ao local, na altura da localidade Aparecida dos Pardos, os socorristas constataram que todas as vítimas estavam presas às ferragens e sem sinais vitais.

As circunstâncias da colisão continuam sendo apuradas pelas autoridades.

