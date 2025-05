Ceará x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter bom rendimento em casa, o Ceará recebe o Sport, neste sábado (17), às 16h, pela 9ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é um dos melhores mandantes e encara o lanterna que busca ainda a primeira vitória na Série A. O clássico acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Veja também Jogada Willian Machado projeta confronto contra o Sport e pede imposição do Ceará: “É jogo grande” Jogada Vina tem vaga no Ceará? Léo Condé tem trunfo no Brasileirão Série A Jogada Ceará e Sport se enfrentam em situação inversa ao ano de 2018 na Série A; relembre confronto Jogada Ceará tem 30 mil torcedores confirmados contra o Sport no Castelão

O Vovô vem de empate sem gols com o Santos, fora de casa. A equipe de Léo Condé soma agora 12 pontos, 10 conquistados em partidas dentro de casa, o que deixa o time na 6ª posição. O Alvinegro teve três atividades para o compromisso e quer melhorar sua posição na Série A.

Já o Sport ainda não venceu no seu retorno à primeira divisão e tem dois pontos somados em oito jogos até aqui. O técnico português António Oliveira vai para sua segunda partida no comando do rubro-negro. Na última rodada, o Leão sofreu uma sonora goleada por 4 a 0 para o Cruzeiro, na Ilha do Retiro.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do SporTV, Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

O Ceará tem uma baixa titular para o duelo: Fernando Sobral. O volante cumpre suspensão automática pelo terceiro amarelo e não encara o Sport. Lourenço é quem larga na frente para ganhar a vaga.

Apesar do desfalque certo, Léo Condé tem mais duas opções no time, Bruno Ferreira e Aylon, que estavam entregues ao departamento médico. O goleiro, que tratava dores no quadril, ficou de fora das cinco últimas partidas, enquanto o atacante se lesionou no duelo contra o Bahia, pela 5ª rodada.

O treinador quer ver um time com eficiência ofensiva em campo, tendo feito até aqui nove gols em oito jogos. Mesmo sem marcar há cinco confrontos, Pedro Raul é o artilheiro no Brasileirão com quatro bolas na rede. Os gols na competição tem ainda as assinaturas de Marllon, duas vezes, além de Pedro Henrique, Matheus Araújo e Aylon que fizeram um gol cada.

Um dos destaques na defesa do time, Willian Machado pregou cautela e respeito com o adversário que, neste momento, é lanterna da Série A.

“É um campeonato muito equilibrado. A posição na tabela não pode ser parâmetro. O Sport é um confronto direto e precisamos nos impor. Jogamos em casa e temos que aproveitar isso para buscar mais uma vitória”, afirmou o zagueiro. Willian Machado Zagueiro do Ceará

COMO CHEGA O LEÃO DA ILHA?

O rubro-negro pernambucano vem sob pressão, com apenas dois pontos conquistados em 24 disputados. Nos duelos até aqui, o time pernambucano empatou com São Paulo e Fortaleza, e sofreu as derrotas por Palmeiras, Vasco, Bragantino, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro.

O momento negativo culminou com a demissão do executivo de futebol, André Figueiredo, e a “liberação” dos atletas Matheus Alexandre e Gustavo Maia na próxima janela de transferências. Além disso, o clube informou que não renovará os contratos do lateral-direito Di Plácido e do atacante Lenny Lobato.

Diante do Ceará, o Sport terá os retornos do meia-atacante Lucas Lima, que cumpriu suspensão automática contra o Cruzeiro, e do lateral-direito Hereda. Os atletas devem iniciar no time titular na tarde deste sábado. Outro que volta a ser opção no time é o zagueiro Rafael Thyere, que está recuperado de cirurgia de hérnia de disco.

O Leão da Ilha tem o pior ataque da competição, com apenas quatro gols marcados, e a segunda pior defesa, com 14 gols sofridos. Para encarar o Vozão, a equipe rubro-negra tem ainda a ausência do atacante Gonçalo Paciência, lesionado. O duelo pode colocar mudanças, principalmente na zaga pernambucana, com a entrada de Antônio Silva como terceiro zagueiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Sport: Caíque França; João Silva, Chico e Antônio Silva; Hereda, Rivera, Du Queiroz, Lucas Lima e Igor Cariús; Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 17/05/25 (sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Árbitro Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR 1: Frederico Soares Vilarinho (MG)

AVAR 2: José Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)