Turista fica preso em buraco por mais de 3h em praia no Rio de Janeiro: ‘Pensei que fosse morrer’

Um turista britânico ficou preso por mais de 3 horas em um grande buraco que ajudou a cavar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As imagens viralizaram na última sexta-feira (16), mas o caso foi registrado no início de maio. As informações são do g1.

Como é possível ver em vídeos que circulam nas redes sociais, o londrino Jansen ficou soterrado e apenas com parte do tronco e a cabeça para fora. Ele precisou de ajuda de outras pessoas para conseguir sair do buraco que cavou com um grupo de outros turistas nas areias cariocas.

A situação foi chamando a atenção de banhistas e aglomerando pessoas ao redor do buraco, o que poderia ter terminado em tragédia pelo risco do turista ser completamente coberto pela areia. Além disso, a escavação era profunda e Jansen estava abaixo do nível do mar.

"Eu sou o cara que ficou preso no buraco. Eu estava cavando um buraco de 2,4 metros e vejamos. Bem, ficou um pouco acima da minha cabeça. Pensei que fosse morrer. Mas por sorte pessoas boas me salvaram", comentou o turista.

Ao g1, o roteirista brasileiro Alan Smith, que acompanhou o episódio na praia, disse que o “passatempo” foi tomando grandes proporções depois que um homem emprestou uma pá para o grupo escavar ainda mais. Em seguida, Jansen teria pulado no buraco em tom de “brincadeira”.

Veja também País 'Jogo acabou com a vida dela', diz esposo de doméstica que estava desaparecida em Goiás País Câmeras flagram agentes da Guarda de São Paulo agredindo usuários antes de ação na Cracolândia

"Quando ele se joga e cai dentro do buraco, a areia lateral bate e cai em cima dele. Ele não teve mais força para sair. Só que, como estava muito alto, a cabeça dele tava muito abaixo do nível do mar e da areia. Então, a qualquer momento poderia soterrar ele", comentou Smith.

RESGATE

Diante da impossibilidade de sair, um grupo de banhistas, vendedores e guarda-vidas passou a tentar fazer o resgate do turista enterrado na areia. A ‘operação’ durou mais de 3 horas, na qual as pessoas ajudaram com cordas e pedaços de madeira. No final, o britânico foi retirado do buraco com sucesso e sem ferimentos.

"Obrigado às pessoas do Rio que realmente me ajudaram. Eu definitivamente vou voltar. Foi surreal. Mas realmente eu achei que fosse morrer", comentou Jansen ao RJ2, já na Inglaterra, de volta ao trabalho em um aeroporto do país.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.