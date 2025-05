Foto de bebê com DIU colado ao corpo viraliza nas redes sociais

A imagem de um recém-nascido com um dispositivo intrauterino (DIU) preso às costas viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de internautas desde o início do mês. Até a publicação desta matéria, a publicação feita no Instagram pela ginecologista e obstetra Rafaela Frota já acumulava 461 mil curtidas, 519 mil compartilhamentos e mais de 7 mil comentários.

VEJA A PUBLICAÇÃO

O caso inusitado aconteceu durante o nascimento de Bernardo, em Brasília, que veio ao mundo por meio de uma cesariana de emergência. Ainda na sala de cirurgia, a equipe médica e os pais notaram o DIU da mãe preso ao corpo do bebê, na região do bumbum. A ginecologista fez o registro fotográfico do momento e publicou nas redes.

“Esse é o pequeno Bernardo, nasceu hoje por uma cesariana de emergência, chegou chegando e estreou nesse mundão com o DIU da mamãe coladinho no bumbum”, escreveu Rafaela na legenda da foto.

Segundo a médica, o dispositivo não chegou a perfurar a pele do recém-nascido. Ele estava apenas aderido à camada de vernix, uma substância esbranquiçada que recobre e protege o corpo do bebê no útero.

A ginecologista ressaltou que o método contraceptivo, apesar de seguro, não é infalível. “O DIU é um método muito seguro, mas como qualquer outro, também possui taxa de falha, mesmo que baixa”, afirmou.

Reações nas redes

Nos comentários da publicação, o tom predominante é de surpresa e emoção. Muitos internautas trataram o nascimento como um acontecimento raro e até milagroso.

Frases como “Oi BernaDIU”, “Para Deus nada é impossível, quando ele quer ele manda” e “Agora pronto, estou traumatizada” se multiplicaram entre as respostas.

Outros usuários aproveitaram para compartilhar experiências semelhantes. “Eu também engravidei com DIU!! Hoje agradeço a Deus por esse milagre”, relatou uma seguidora.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.