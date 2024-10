Morre criança que estava internada após comer bombom envenenado no RJ

O menino Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, morreu nesta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro, após passar dez dias internado com suspeita de ter comido um bombom envenenado. Ele teve morte cerebral confirmada pela equipe médica, conforme informações do g1.

A criança estava internada no Hospital Miguel Couto, na Gávea. O protocolo de morte encefálica, que dura 48 horas, foi finalizado na tarde de quarta-feira (9).

COLEGA DE ESCOLA TAMBÉM MORREU

O colega de escola de Benjamin, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, também morreu após consumir o alimento. As duas crianças foram levadas no dia 30 de setembro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho.

Os familiares dos meninos não sabiam que eles eram amigos e descobriram na UPA que os dois frequentavam a mesma escola, no bairro Cavalcanti. Ythallo morreu ainda na UPA, enquanto Benjamin foi transferido para o Hospital Miguel Couto em estado grave.

Mulher é suspeita do crime

Uma mulher foi apontada como suspeita de ter envenenado as duas crianças no Rio de Janeiro, disse uma testemunha ouvida pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2). As crianças teriam sido abordadas por essa mulher que estava em uma moto, usando luvas e capacete.

Outras testemunhas também apontam que a mulher forneceu o doce as crianças. A suspeita ainda não foi identificada. Câmeras de segurança foram recolhidas por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital. Ainda não se sabe a motivação do crime.