Defesa de Paulo Cupertino pede nova perícia na casa do ator Rafael Miguel

A Polícia Científica de São Paulo realizou, na terça-feira (6), a primeira reconstituição fotográfica do assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, ocorrido em 2019. Segundo informações obtidas pela CNN, a ação foi feita a pedido da defesa do empresário Paulo Cupertino, suspeito de ter cometido o crime.

O processo, conhecido como croqui, foi feito na casa da família da Rafael, na Zona Sul de São Paulo, onde eles foram encontrados sem vida. As fotografias foram utilizadas para apurar a distância do atirador, junto da distância entre os móveis e dos corpos.

Ainda conforme a CNN, a presença da polícia na casa durou todo o dia. Pela manhã, foram feitas marcações nos locais onde foram disparados tiros. À tarde, por conta da demora para conseguir a chave da residência, os policiais precisaram forçar a entrada para continuar a perícia.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) apenas disse que a Polícia Civil participou da ação complementar após requisição policial.

Relembre o caso

O ator Rafael Miguel e os pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram baleados em junho de 2019, em São Paulo, após irem até a casa de Isabela Tibcherani, então namorada do ator. Ela é filha de Cupertino.

Cupertino, acusado de ser o autor do crime, alegava que era contra o namoro da filha com o ex-ator de "Chiquititas". Ele, inclusive, fugiu após o crime e só foi capturado via denúncia anônima, em maio de 2022, após passar por mais de 100 endereços em ao menos três países durante a fuga.

Atualmente, o empresário responde por triplo homicídio e irá a júri popular nos dias 29 e 30 de maio. Ele chegou a ser julgado em 2024, mas destituiu os advogados durante a sessão após a filha se negar a depor na presença do pai.

