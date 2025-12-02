Diário do Nordeste
Laudo diz que morte de 'Barbie humana' foi overdose e família discorda

Advogados que representam os pais da jovem acionaram o MPSP sobre o caso.

Imagem mostra selfie da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como Barbie humana nas redes sociais.
Legenda: Bárbara era conhecida como Barbie humana nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

A perícia da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil de São Paulo apontou que a influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como "Barbie humana", morreu acidentalmente por overdose, em decorrência do uso de cocaína. O Ministério Público paulista e a família discordam do resultado.

A jovem de 31 anos foi encontrada sem vida, em 2 de novembro, na casa do defensor público Renato De Vitto, de 51 anos, localizada na Lapa, em São Paulo. Na época, o profissional detalhou que tentou reanimar a jovem por mais de nove minutos antes da chegada do socorro. 

Ao portal g1, uma fonte detalhou que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) indicou que a criadora de conteúdo sofreu um infarto após consumir a droga. "Laudos periciais apontaram que a morte da vítima ocorreu por intoxicação causada por substância química", confirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Diante do laudo, o 7º Distrito Policial (DP), responsável por investigar o caso, até então tratado como morte suspeita, descartou as possibilidades de falecimento natural (em decorrência de um ataque cardíaco) e de homicídio

Influencer pode ter sido assassinada, aponta defesa

No entanto, para os advogados que representam os pais de Bárbara há suspeita de homicídio

Ainda conforme o portal g1, a promotora do MPSP, Michele Demico Camargo, atendeu a solicitação dos juristas para a investigação sair do 7º DP e siga para o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), especializado em apurar assassinatos. 

Em nota, a SSP afirmou que as  "investigações do caso seguem sob responsabilidade do 7º Distrito Policial (Lapa)." E que "outras diligências continuam em andamento para a conclusão do inquérito policial."

Até o momento, a Justiça ainda não decidiu se a morte de Bárbara deve ser mesmo investigada como suspeita de homicídio e ser encaminha ao DHPP.  

Marca no olho e no pescoço 

Segundo apurações do portal e da TV Globo, a defesa da família da influenciadora baseia a hipótese de assassinato no fato de que ela apresentava uma lesão no olho esquerdo e manchas no pescoço

Os advogados suspeitam que a mulher possa ter sido agredida, com um soco no olho e esganada, por alguém que estava na casa do defensor público.  

Os juristas pretendem solicitar um novo laudo pericial e cogitam ainda pedir a exumação do corpo da influenciadora. Para eles, a quantidade de cocaína encontrada no organismo de Bárbara não seria suficiente para matá-la por overdose.

