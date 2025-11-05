Defensor diz que tentou reanimar 'Barbie humana' por nove minutos

O defensor público que estava com a influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida nas redes sociais como “Barbie humana”, afirmou à polícia que tentou reanimá-la por mais de nove minutos antes da chegada do socorro.

A criadora de conteúdo, de 31 anos, foi encontrada morta no domingo (2), na casa do homem, na região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil apura o caso como “morte suspeita”. O corpo foi encaminhado para a perícia da Polícia Técnico-Científica, que deverá determinar a causa do falecimento. Ainda segundo o registro, Bárbara teve uma “morte súbita, sem causa determinante aparente”.

O defensor, de 51 anos, relatou que havia contratado os “serviços sexuais” da influenciadora e que ela chegou à residência durante a madrugada, permanecendo até a noite. Ele contou também que ambos “fizeram uso de substâncias ilícitas, e ela tossiu por diversas vezes”.

Depois disso, segundo o depoimento, Bárbara teria “adormecido ao seu lado, enquanto assistiam à televisão”.

Ao notar que a influenciadora não se movia, o homem acionou o Samu e disse ter sido orientado a realizar manobras de reanimação. “Por mais de nove minutos”, contou ele aos policiais, acrescentando que Bárbara não respondeu aos estímulos. Quando a ambulância chegou, o médico “constatou o óbito de Bárbara às 21h07, e acionou a Polícia Militar”.

Os policiais relataram que encontraram a vítima deitada de barriga para cima, “apresentando lesão no olho esquerdo e marcas nas costas, trajando somente calcinha”.

Uma amiga do defensor, de 43 anos, contou à Polícia que esteve na casa em parte do dia, mas não presenciou a morte. Ela afirmou, no entanto, que por volta das 4h viu Bárbara “escorregar e cair, o que acarretou na lesão no olho”.

Morte é investigada

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópico e toxicológico e liberado à família na noite de segunda-feira (3). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que “a Polícia Civil investiga a morte” da influenciadora, sob responsabilidade do 7º Distrito Policial.

Bárbara Jankavski era conhecida por suas transformações estéticas inspiradas na boneca Barbie e somava centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Ela se autodenominava “Boneca Desumana” e afirmava já ter passado por 27 cirurgias plásticas ao longo da vida.