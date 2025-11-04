Diário do Nordeste
Influencer 'Barbie humana' é encontrada morta em SP

A vítima apresentava ferimentos no olho e nas costas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
foto de influencer Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como Barbie humana, encontrada morta em São Paulo.
Legenda: Corpo da influenciadora foi encontrado na casa de um defensor público de 51 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como "Barbie humana" foi encontrada morta aos 31 anos, no último domingo (2), em uma casa na Zona Oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga as causas da morte.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a vítima apresentava ferimentos no olho e nas costas. O corpo de Bárbara foi encaminhado para análise, e exames necroscópico e toxicológico serão realizados pela perícia da Polícia Técnico-Científica.

O registro policial aponta que a mulher teve uma "morte súbita, sem causa determinante aparente". Caso é apurado como "morte suspeita". As informações são do portal g1.

O que aconteceu?

Informações registradas no boletim de ocorrência do caso apontam que a PM foi acionada para atender um chamado de "encontro de cadáver" na casa de um defensor público de 51 anos, localizada em um sobrado na Rua Sepetiba (SP).

O homem alegou aos agentes de segurança que havia contratado os "serviços sexuais" de Bárbara. Segundo ele, a influencer chegou a sua casa por volta de 1h do domingo (2) e permaneceu lá durante o dia até o início da noite.

O defensor público disse ainda que os dois "fizeram uso de substâncias ilícitas, e ela tossiu por diversas vezes". Bárbara teria adormecido e, ao perceber que ela não se movia, o homem decidiu acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Enquanto a ambulância chegava ao local, ele foi orientado a iniciar a manobra de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), "por mais de nove minutos", mas Bárbara não respondia.

Após a ambulância do Samu chegar, um médico "constatou o óbito de Bárbara às 21h07, e acionou a Polícia Militar", diz o boletim de ocorrência.

Conforme os PMs que atenderam a ocorrência, a influencer foi encontrada deitada com o rosto para cima, "apresentando lesão no olho esquerdo e marcas nas costas, trajando somente calcinha".

Uma amiga do defensor público, uma mulher de 43 anos, foi ouvida pela polícia e revelou mais detalhes sobre o caso. Ela disse que esteve na casa durante um período, mas que não presenciou a morte de Bárbara.

Segundo ela, por volta das 4h de domingo, Bárbara "escorregou e caiu, o que acarretou lesão no olho".

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames necroscópico e toxicológico.

Quem foi a influencer 'Barbie Humana'

Bárbara Jankavski Marquez era uma influenciadora digital conhecida como "Barbie Humada". Ela tinha mais de 344 mil seguidores no TikTok e outros 54 mil no Instagram, redes sociais em que compartilhava sua rotina de beleza e detalhes sobre as plásticas que fazia para ficar parecida com a boneca Barbie. 

A influencer foi submetida a, pelo menos, 27 cirurgias plásticas, que lhe custaram mais de R$ 300 mil. Entre as intervenções estéticas feitas por Bárbara estão lipoaspiração no pescoço, barriga e pernas, arqueamento das sobrancelhas e cinco plásticas para deixar o nariz mais fino e arrebitado.

