Influencer 'Barbie humana' é encontrada morta em SP
A vítima apresentava ferimentos no olho e nas costas.
A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como "Barbie humana" foi encontrada morta aos 31 anos, no último domingo (2), em uma casa na Zona Oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga as causas da morte.
Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a vítima apresentava ferimentos no olho e nas costas. O corpo de Bárbara foi encaminhado para análise, e exames necroscópico e toxicológico serão realizados pela perícia da Polícia Técnico-Científica.
O registro policial aponta que a mulher teve uma "morte súbita, sem causa determinante aparente". Caso é apurado como "morte suspeita". As informações são do portal g1.
O que aconteceu?
Informações registradas no boletim de ocorrência do caso apontam que a PM foi acionada para atender um chamado de "encontro de cadáver" na casa de um defensor público de 51 anos, localizada em um sobrado na Rua Sepetiba (SP).
O homem alegou aos agentes de segurança que havia contratado os "serviços sexuais" de Bárbara. Segundo ele, a influencer chegou a sua casa por volta de 1h do domingo (2) e permaneceu lá durante o dia até o início da noite.
O defensor público disse ainda que os dois "fizeram uso de substâncias ilícitas, e ela tossiu por diversas vezes". Bárbara teria adormecido e, ao perceber que ela não se movia, o homem decidiu acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Enquanto a ambulância chegava ao local, ele foi orientado a iniciar a manobra de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), "por mais de nove minutos", mas Bárbara não respondia.
Após a ambulância do Samu chegar, um médico "constatou o óbito de Bárbara às 21h07, e acionou a Polícia Militar", diz o boletim de ocorrência.
Conforme os PMs que atenderam a ocorrência, a influencer foi encontrada deitada com o rosto para cima, "apresentando lesão no olho esquerdo e marcas nas costas, trajando somente calcinha".
Uma amiga do defensor público, uma mulher de 43 anos, foi ouvida pela polícia e revelou mais detalhes sobre o caso. Ela disse que esteve na casa durante um período, mas que não presenciou a morte de Bárbara.
Segundo ela, por volta das 4h de domingo, Bárbara "escorregou e caiu, o que acarretou lesão no olho".
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames necroscópico e toxicológico.
Veja também
Quem foi a influencer 'Barbie Humana'
Bárbara Jankavski Marquez era uma influenciadora digital conhecida como "Barbie Humada". Ela tinha mais de 344 mil seguidores no TikTok e outros 54 mil no Instagram, redes sociais em que compartilhava sua rotina de beleza e detalhes sobre as plásticas que fazia para ficar parecida com a boneca Barbie.
A influencer foi submetida a, pelo menos, 27 cirurgias plásticas, que lhe custaram mais de R$ 300 mil. Entre as intervenções estéticas feitas por Bárbara estão lipoaspiração no pescoço, barriga e pernas, arqueamento das sobrancelhas e cinco plásticas para deixar o nariz mais fino e arrebitado.