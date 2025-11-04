Mãe de Isabella Nardoni revela opinião sobre a série 'Tremembé'
Ana Carolina Oliveira disse que criminosos não devem ser tratados como celebridades.
A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, foi questionada por seguidores a série "Tremembé", lançada na última semana no streaming Prime Video. A produção retrata o cotidiano dos detentos no complexo penitenciário no interior de São Paulo. Entre os presos estão os assassinos de Isabella.
No vídeo, a mãe de Isabella, que é vereadora em São Paulo, disse que criminosos não devem ser tratados como celebridades, mas com a devida seriedade que cada caso exige.
“Não vou assistir à série”, disse. Ana Carolina ainda explica que tomou essa decisão para preservar o próprio psicológico e a saúde mental. Ela ressaltou a importância de tratar com respeito casos tão sensíveis.
"Nós, que ficamos, somos vítimas secundárias. Isso faz parte da nossa vida e precisamos ser respeitados", defendeu.
Relembre o caso Isabella Nardoni
Isabella Nardoni foi morta aos 5 anos, pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. A menina foi jogada da janela do sexto andar de um apartamento na zona norte de São Paulo.
Por ser pai da criança, Alexandre foi sentenciado, em 2008, a 31 anos de prisão em regime fechado. Já Anna foi condenada a 26 anos.
Série 'Tremembé'
A série "Tremembé" retrata as vivências de detentos conhecidos por crimes que chocaram o País, como Anna Jatobá, Alexandre Nardoni, Sandra Regina Gomes (a “Sandrão”), Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.
Internautas tem comentado nas redes sociais que autores de 'crimes brutais' estão sendo considerados famosos graças à produção.