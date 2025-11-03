Quem é Gil Rugai, criminoso que aparece na série 'Tremembé'

A série de true crime "Tremembé", que conta a história de alguns dos criminosos mais famosos e perigosos do país, estreou nesta sexta-feira (31) no Prime Video e causou grande repercussão nas redes sociais.

Além de prender a atenção do público acerca de casos conhecidos como Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, a trama também despertou a curiosidade dos telespectadores para outros criminosos, como Gil Rugai.

O homem é um ex-seminarista, condenado por assassinar a tiros o pai e a madrasta, Luiz Carlos Rugai e Alessandra de Fátima Troitino, em 28 de março de 2004, no interior de São Paulo.

Gil já se tornou alvo de investigação dias após o crime. Uma testemunha denunciou ter visto o suspeito saindo da casa do pai com outra pessoa na noite do assassinato. Um cartucho da arma usada para matar o casal foi encontrado no quarto dele.

À época, o caso foi veiculado na mídia por se tratar de uma família de classe média alta. Gil tinha apenas 20 anos quando cometeu o crime.

Veja também Zoeira Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé' Zoeira Saiba quem é quem na série Tremembé, que recria o 'presídio dos famosos' Zoeira Série 'Tremembé' contratou ex-detentos para trabalhar nos bastidores

Prisão

Legenda: Gil Rugai hoje cumpre o regime aberto. Foto: Reprodução/SBT.

Apesar de apontado como principal suspeito desde o princípio, Gil só foi condenado anos depois, em meio a vários pedidos de habeas corpus pela defesa. Ele sempre negou a autoria do crime.

Apenas em 22 de fevereiro de 2013, Gil Rugai foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão. A investigação apontou como motivação uma suposta demissão do jovem de uma produtora que pertencia ao pai dele, a Referência Filmes.

Em novembro de 2021, Gil passou para o regime semiaberto na Justiça. Em 2023, ele começou a cursar Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Anhanguera de Taubaté.

Vinte anos após o crime, em agosto de 2024, ele teve o pedido de progressão de pena aceito pela Justiça e hoje cumpre o regime aberto, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e cumprindo medidas cautelares.