Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

A série “Tremembé”, que estreou na última sexta-feira (31), no Amazon Prime Video, expõe um triângulo amoroso vivido por duas autoras de crimes de grande repercussão no Brasil: Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

O relacionamento, que aconteceu na realidade, envolveu Sandrão. A história agora contada em formato audiovisual é baseada nos livros-reportagem de Ulisses Campbell.

O envolvimento de Elize Matsunaga com Sandrão começou após a assassina do empresário do ramo alimentício Marcos Kitano aceitar dividir colchão com a colega de prisão, para se esquentarem.

Elize foi condenada pelo esquartejamento do marido em 2012 e, na Penitenciária de Tremembé, passou a viver uma relação homoafetiva com Sandrão. O namoro delas ficou famoso na cadeia.

Apesar do período razoável em que ambas estiveram juntas, a chegada de Suzane von Richtofen chamou a atenção de Sandrão, causando o rompimento da relação com Elize. A troca teria causado uma tensão entre as mulheres.

Suzane e Sandrão já se conheciam desde 2007. Mas a relação entre as duas só evoluiu em 2014, quando a assassina dos próprios pais descobriu que a parceira era “a rainha de Tremembé”.

A relação de Sandrão e Suzane repercutiu dentro e fora do sistema penitenciário. Elas chegaram a dividir uma cela batizada de “gaiola do amor”, destinada para casais homoafetivos fixos. Sandrão protegia Richthofen.

Em 2015, Suzane concedeu uma entrevista para o apresentador Gugu Liberato (morto em 2019), após um acordo intermediado por Sandrão. Elas ganharam máquinas de costura para a oficina em que trabalhavam na prisão.

Segundo conta a obra de Campbell, houve o pagamento de R$ 120 mil pela participação no programa e isso gerou um desentendimento entre Sandrão e Suzane.

A responsável pela intermediação cobrou R$ 20 mil de comissão e a companheira negou, dizendo que o dinheiro era todo dela. A situação representou o fim do casal.

“Tremembé” é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”. Estrelada por Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia, ela relembra os crimes que mais chocaram o País.