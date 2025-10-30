Diário do Nordeste
Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:56)
Zoeira
foto de divulgação da série de true crime Tremembé, com Marina Ruy Barbosa.
Legenda: Uma das protagonistas da série, Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen.
Foto: Divulgação/Prime Video.

A série de true crime "Tremembé", que conta a história de alguns dos criminosos mais famosos e perigosos do país, estreia na madrugada desta sexta-feira (31) no Prime Video. A trama é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Estrelada por Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia, "Tremembé" relembra os crimes que mais chocaram o país, como Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez, entre 0h e 4h (horário de Brasília).

A série da Prime Video foi inspirada nas biografias já publicadas sobre os criminosos e revela bastidores exclusivos do que acontece na famosa penitenciária em São Paulo.

A plataforma de streaming já havia anunciado as primeiras imagens da trama, que impressionou o público pela fiel caracterização e semelhança dos personagens com os criminosos abordados na série.

Assista ao trailer

Elenco

Marina Ruy Barbosa como Suzane Von Richthofen; Felipe Simas como Daniel Cravinhos; Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá; Carol Garcia como Elize Matsunaga; Kelner Macêdo como Christian Cravinhos; Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni; Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih; e Letícia Rodrigues como Sandra Regina Luiz, a Sandrão.

Jornalistas César Tralli e Roberto Kovalick um ao lado do outro.
Zoeira

Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Roberto Kovalick foi deslocado do Hora 1 para assumir o jornalístico.

Redação
30 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes em foto dentro do reality show A Fazenda, que terá eliminação nesta quinta.
Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta (2), mas resultado parcial é apontado em enquete do Diário do Nordeste.

Redação
30 de Outubro de 2025
Filmes de Terror clássicos que podem ser assistidos na data do Halloween.
Zoeira

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Mylena Gadelha
30 de Outubro de 2025
montagem com fotos de influencer com cachorro e fantasia de halloween. A fantasia mais elogiada foi inspirada no filme A Noiva de Chucky
Zoeira

Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Tiago Scheuer e Roberto Kovalick sorrindo e de mão dadas em estúdio do telejornal Hora 1 simbolizando troca de Kovalick por Tiago Scheuer na apresentação do programa da TV Globo.
Zoeira

Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

Troca marca início de "danças das cadeiras" no jornalismo da TV Globo.

Redação
30 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães, participantes de A Fazenda que estão na sexta roça do reality show.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.
Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação
30 de Outubro de 2025
Os participantes da prova, Créo, Toninho e Fabiano, no estábulo de A Fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Fabiano Moraes é a favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes é o favorito na parcial da enquete da prova do fazendeiro.
Zoeira

A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Inspirada pelo nascimento dos filhos, Paula Cruz passou a desenvolver diferentes tipos de painéis sensoriais. na foto, ela está atrás de uma casinha de madeira, que é um painel sensorial.
Zoeira

Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

Inspirada pela maternidade, Paula Cruz transformou o amor pelos filhos em um negócio criativo e cheio de afeto.

Redação
29 de Outubro de 2025
Foto da logotipo do restaurante de fast food Burger King em um prédio marrom, acompanhados de um céu azul claro e brilhante.
Zoeira

Ação do Burger King com o Serasa vai trocar boleto por lanche no Halloween

A ação acontece na próxima sexta-feira, 31 de outubro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, participante de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 29 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto os demais vão para a berlinda.

Redação
29 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr. juntos em uma selfie.
Zoeira

Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Após assumirem o romance, influenciadora e jogador chamam atenção pelo patrimônio milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem do artista. Homem negro veste roupa branca e usa óculos escuros.
Zoeira

Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Rapper cumpre pena de 50 meses por transporte para fins de prostituição.

Redação
28 de Outubro de 2025
Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais
Zoeira

Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais

O fã chegou a deixar alguns pertences aos cuidados da cantora enquanto foi fumar.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher sorridente usando óculos escuros, blusa azul e roupa amarela, tirando selfie com celular, ao lado de um policial da DEIC no interior de uma casa.
Zoeira

Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
Dulce María cantando. ela tem 39 anos e espera o segundo filho.
Zoeira

Dulce María anuncia segunda gravidez

Cantora mexicana revelou a novidade e exibiu a barriga pela primeira vez em ensaio fotográfico.

Redação
28 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr em anúncio de namoro nas redes sociais.
Zoeira

Virginia e Vini Jr. assumem relacionamento nas redes sociais

Entre idas e vindas, o casal comemorou o marco no quarto de um hotel, com balões em formato de coração e pétalas de rosas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Homem jovem sorridente sentado em um banco de parque, segurando uma bebida com canudo e fazendo gesto de telefone com a mão. Fundo com árvores e espaço urbano.
Zoeira

Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em indenizações por 'pegadinhas'

Uma das vítimas do humorista desenvolveu síndrome do pânico e perdeu o emprego.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025