Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)
A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.
A série de true crime "Tremembé", que conta a história de alguns dos criminosos mais famosos e perigosos do país, estreia na madrugada desta sexta-feira (31) no Prime Video. A trama é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.
Estrelada por Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia, "Tremembé" relembra os crimes que mais chocaram o país, como Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.
A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez, entre 0h e 4h (horário de Brasília).
A série da Prime Video foi inspirada nas biografias já publicadas sobre os criminosos e revela bastidores exclusivos do que acontece na famosa penitenciária em São Paulo.
A plataforma de streaming já havia anunciado as primeiras imagens da trama, que impressionou o público pela fiel caracterização e semelhança dos personagens com os criminosos abordados na série.
Assista ao trailer
Elenco
Marina Ruy Barbosa como Suzane Von Richthofen; Felipe Simas como Daniel Cravinhos; Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá; Carol Garcia como Elize Matsunaga; Kelner Macêdo como Christian Cravinhos; Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni; Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih; e Letícia Rodrigues como Sandra Regina Luiz, a Sandrão.