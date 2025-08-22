Diário do Nordeste
Sandrão, que teve romances com Suzane von Richthofen, será retrada na série 'Tremembé'; saiba quem é

Nova produção do Prime Vídeo ainda não tem data de estreia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:00)
Zoeira
Suzane chegou a oficializar a união com Sandrão na prisão
Suzane chegou a oficializar a união com Sandrão na prisão
Foto: Reprodução/X

A nova série nacionalTremembé, do Prime Vídeo, ainda nem estreou, mas já gera polêmica. Baseada em livros do jornalista Ulisses Campbell, a produção vai retratar a rotina da Penitenciária Feminina de Tremembé, em São Paulo, conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais famosos do país.

Entre os temas que chamaram atenção está o conturbado triângulo amoroso envolvendo Elize Matsunaga, Suzane Von Richthofen e Sandra Regina Gomes, a temida “Sandrão”.

De acordo com relatos, Suzane teria sido o pivô da separação entre Elize e Sandrão. A aproximação entre as duas ocorreu dentro da fábrica de roupas da prisão, onde trabalhavam.

Em 2014, Suzane e Sandrão oficializaram a união dentro do presídio, por meio do documento de reconhecimento afetivo que garante convivência conjunta em alas destinadas a casais.

Quem é Sandrão

Sandrão, condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente de 14 anos em 2003, já carregava a fama de ser uma das detentas mais temidas do sistema prisional.

Após sequestrar o vizinho, exigiu inicialmente R$ 40 mil de resgate, valor reduzido a R$ 3 mil, mas mesmo após o pagamento o garoto foi encontrado morto com um tiro na cabeça, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto. Na cadeia, Sandrão chegou a agredir um agente penitenciário, o que aumentou sua pena.

Apesar da reputação violenta, uma reportagem de 2014 da Folha de S. Paulo mostrou outro lado de sua rotina, destacando que ela participava da organização de eventos internos, como concursos de beleza. Na série do Prime Video, Sandrão será interpretada pela atriz Letícia Rodrigues.

A série “Tremembé” não vai se limitar às histórias pessoais das presas. Além de Suzane, Elize e Sandrão, a produção também abordará casos que marcaram o Brasil, como os de Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos.

