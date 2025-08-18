Primeiro teaser de 'Tremembé' mostra Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen

A atriz Marina Ruy Barbosa, 30 anos, apareceu caracterizada de Suzane Von Richthofen em teaser da série "Tremembé", divulgado pelo Prime Video, nesta segunda-feira (18). Na produção, serão abordados criminosos nacionalmente conhecidos, como os irmãos Cravinhos, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

"Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé", escreveu o streaming, em perfil oficial no Brasil. Nas imagens, a atriz aparece algemada, citando os pais.

A produção é baseada nos livros do jornalista e escritor Ullisses Campbell, e focará na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, localizada em São Paulo.

Conforme a CNN Brasil, as filmagens já foram concluídas, mas ainda não há uma data de estreia confirmada. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025.

Veja também Zoeira Lili Reinhart é confirmada como Olive Smith na adaptação de ‘A Hipótese do Amor’, do Prime Video Zoeira 'Mentirosos': série do Prime Video adapta romance de E. Lockhart com drama, mistério e reviravoltas

Teaser de 'Tremembé'

Qual o enredo de 'Tremembé'?

A série do Prime Video acompanha as rotinas de presos que cometeram crimes de repercussão nacional no Brasil e ficaram detidos no presídio de Tremembé. Os episódios focaram no período de convivência de figuras conhecidas pelos crimes.

Além de Elize e Suzane, a série também retratará os percursos de outros criminosos detidos em Tremembé, como:

Irmãos Daniel e Christian Cravinhos

Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, que cumprem pena pelo assassinato de Isabella Nardoni.

A atriz Bianca Comparato dará vida a Ana Jatobá, enquanto Anselmo Vasconcelos e Felipe Simas foram escalados como irmãos Cravinhos.