Primeiro teaser de 'Tremembé' mostra Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen

Produção do Prime Video é baseada em dois livros do jornalista Ulisses Campbell

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem de Marina Ruy Barbosa, no primeiro teaser de Tremembé, em que ela aparece como Suzane von Richthofen
Legenda: Marina Ruy Barbosa apareceu caracterizada como Suzane Von Richthofen novo teaser
Foto: Reprodução/Redes sociais

A atriz Marina Ruy Barbosa, 30 anos, apareceu caracterizada de Suzane Von Richthofen em teaser da série "Tremembé", divulgado pelo Prime Video, nesta segunda-feira (18). Na produção, serão abordados criminosos nacionalmente conhecidos, como os irmãos Cravinhos, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

"Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé", escreveu o streaming, em perfil oficial no Brasil. Nas imagens, a atriz aparece algemada, citando os pais. 

A produção é baseada nos livros do jornalista e escritor Ullisses Campbell, e focará na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, localizada em São Paulo. 

 Conforme a CNN Brasil, as filmagens já foram concluídas, mas ainda não há uma data de estreia confirmada. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025. 

Teaser de 'Tremembé'

Qual o enredo de 'Tremembé'?

A série do Prime Video acompanha as rotinas de presos que cometeram crimes de repercussão nacional no Brasil e ficaram detidos no presídio de Tremembé. Os episódios focaram no período de convivência de figuras conhecidas pelos crimes. 

Além de Elize e Suzane, a série também retratará os percursos de outros criminosos detidos em Tremembé, como:

  • Irmãos Daniel e Christian Cravinhos
  • Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, que cumprem pena pelo assassinato de Isabella Nardoni. 

A atriz Bianca Comparato dará vida a Ana Jatobá, enquanto Anselmo Vasconcelos e Felipe Simas foram escalados como irmãos Cravinhos.

 

