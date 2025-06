'Mentirosos': série do Prime Video adapta romance de E. Lockhart com drama, mistério e reviravoltas

A série "Mentirosos", adaptação do best-seller de E. Lockhart de mesmo nome, chegou ao Prime Video nesta quarta-feira (18). Em 2014, o romance conquistou diversos leitores com sua narrativa carregada de mistérios e reviravoltas. Em adaptação, que o Diário do Nordeste teve acesso antecipado, os roteiristas mantiveram o suspense, mergulhando ainda mais no drama psicológico da família Sinclair.

Os oito episódios já estão disponíveis no streaming, tendo cerca de 50 minutos cada. A série foi criada por Julie Plec, produtora de "The Vampire Diaries", e por Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico).

Legenda: Os oito episódios já estão disponíveis no Prime Video Foto: Divulgação/Prime Video

Para quem gosta de relações complexas e dramas familiares, os personagens de "Mentirosos" vão servir prato cheio. O centro da história se concentra em Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind), uma adolescente de 17 anos que retorna à ilha da família um ano depois de um acidente que deixou lacunas em sua memória.

Lá, reencontra os antigos companheiros de verão: Mirren, Johnny e Gat. Juntos, formavam o grupo “Mentirosos”. Na trama, Shubham Maheshwari interpreta Gat Patil, Esther McGregor é Mirren Sinclair Sheffield, enquanto Joseph Zada é Johnny Sinclair Dennis. A eterna Caroline, de "The Vampire Diares", dá vida à Bess Sinclair.

Ao retornar para a ilha privada de sua família, Cadence tenta juntar os fragmentos de lembranças, enquanto começa a desconfiar de seus próprios familiares. A narrativa vai alternando entre o presente e os ecos do marcante verão, conduzindo o espectador na jornada de culpa e perdas de Cadence.

Confira trailer 'Mentiroso'

Mudanças na adaptação

Apesar da série "Mentirosos" seguir bastante a narrativa do livro de E. Lockhart, alguns aspectos foram atualizados para aprofundar desenvolvimentos dos personagens. Johnny, por exemplo, já é apresentado como um personagem gay, enquanto no livro, essa perspectiva fica mais nas entrelinhas.

A série aborda a sexualidade de Johnny de forma natural, surgindo em uma conversa entre os quatro amigos.

Além disso, a frase que aparece na mão de Cadence, quando ela é encontrada inconsciente na praia, também é modificada. No livro, dizia: “sempre faça o que tem medo de fazer”, enquanto na série, a frase é “nunca se renda ao diabo que você conhece melhor”. Nas cenas, as críticas ao ambiente familiar de Cadence são mais intensas.

Essa primeira temporada ainda antecipa elementos do segundo livro da saga, "Família de Mentirosos", que pode se tornar em uma segunda temporada da produção. Isso porque, no segundo episódio, o público descobre que a quarta irmã da família Sinclair, chamada Rosemary, morreu aos 10 anos.