Lili Reinhart é confirmada como Olive Smith na adaptação de ‘A Hipótese do Amor’, do Prime Video

Os fãs de "A Hipótese do Amor", um dos romances mais queridinhos da escritora Ali Hazelwood, já podem comemorar. O livro ganhará uma adaptação do Prime Video, com a atriz Lili Reinhart estrelando no papel principal de Olive Smith, doutoranda em biologia. Na tarde desta quarta-feira (16), a artista conhecida por sua atuação em "Riverdale" divulgou uma imagem segurando o livro.

No entanto, ainda não há informação de quem fará o enigmático e mal-humorado pesquisador Adam Carlsen, com quem Olive vive um relacionamento de mentira no livro. O protagonista foi inspirado no personagem Kylo Ren, de Star Wars, e no ator Adam Driver, que interpreta o vilão de "Star Wars: O Despertar da Força".

Conforme o site Deadline, as gravações já foram iniciadas em Montreal, no Canadá. O Prime Video, inclusive, foi responsável por adaptar obras como "O Verão que Mudou a Minha Vida" e "Mentirosos", duas adaptações bastante elogiadas e bem recebidas pelo público.

A produção contará com direção de Claire Scanlon ("O Plano Imperfeito") e roteiro de Sarah Rothschild.

Ali Hazelwood acompanha a adaptação

O livro de Ali Hazelwood foi publicado pela primeira vez em 2021, passando 10 meses na lista de mais vendidos do "The New York Times". A obra foi lançada em 40 países.

Ao Deadline, a autora afirmou estar acompanhando o projeto. "Livros e filmes são mídias muito diferentes, e tenho total confiança nesta equipe brilhante. Mal posso esperar para ver o produto final que criarão. Espero que se divirtam filmando tanto quanto eu me diverti enquanto escrevia o livro", declarou.

Além de "A Hipótese do Amor", a autora ficou conhecida por romances como "Não é Amor", "Amor, Teoricamente" e "Um Amor Problemático de Verão", que conquistou o primeiro lugar de vendas no Brasil, no último dia 4 de julho.

Qual a história de 'A Hipótese do Amor'?

Legenda: Livro surgiu como uma fanfic de Reylo, casal da franquia Star Wars Foto: Divulgação

Quando Olive Smith decide fingir que superou seu antigo ficante, prometendo beijar o primeiro homem que cruzasse seu caminho, jamais imaginou que fosse encontrar justamente o rigoroso Adam Carlsen, um professor de prestígio de sua universidade. Ele é conhecido por sua extrema seriedade e inflexibilidade com os estudantes.

Ainda assim, ela não pensa duas vezes antes de beijá-lo. Esse seu drama pessoal tem início quando mente para a melhor amiga, alegando ter um encontro com um namorado inexistente. No entanto, quando a doutoranda Olive Smith percebe estar sendo seguida pela colega, precisa contar com a ajuda do pesquisador para sustentar sua mentira.

A partir dessa primeira interação — extremamente constrangedora para os dois — decidem embarcar em um namoro de mentirinha, pelo menos até a amiga de Olive deixá-la em paz. Os motivos de Adam para concordar com o relacionamento falso são apresentados no livro.

Nesse processo, Olive e Adam acabam percebendo que as interações que começaram como uma farsa, começam a se aproximar cada vez mais da verdade. Gradualmente, os dois descobrem que ali talvez tenha espaço até mesmo para o amor.