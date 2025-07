Ali Hazelwood retorna com 'Um Amor Problemático de Verão': romance de verão recheado de clichês

Autora do queridinho "A Hipótese do Amor", Ali Hazelwood voltou a ser destaque nas livrarias brasileiras com o lançamento: "Um Amor Problemático de Verão". Nesta semana, a obra conquistou o primeiro lugar de vendas no Brasil, na categoria de ficção, conforme levantamento da revista Veja até esta sexta-feira (4).

Publicado em junho deste ano, com tradução de Alessandra Esteche, o romance resgata personagens já bem conhecidos dos leitores da Ali, como Rue e Eli, protagonistas de "Não é Amor", publicado em 2024. Mas, dessa vez, o livro foca na irmã de Eli, a jovem Maya Killgore, de 23 anos, que se apaixona pelo melhor amigo do irmão, Conor Harkness de 38 anos.

Legenda: Personagens de "Não é Amor" voltam a aparecer em "Um Amor Problemático de Verão" Foto: Divulgação

Mesmo com a diferença de idade, ela não consegue se manter longe. Dentre os enredos presentes no livro, estão:

Melhor amigo do irmão;

Romance proibido;

Age gap ("diferença de idade");

Proximidade forçada;

Slow burn (desenvolvimento gradual).

No livro de Eli, alguns fãs já perceberam uma tensão entre Maya e Hark, chegando a comentar sobre o casal, nas redes sociais de Ali Hazelwood, antes mesmo da divulgação do novo livro. Assim, quando ela finalmente publicou o romance, houve uma recepção positiva tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil.

Conforme Ali, a história começou como um conto, mas cresceu tanto, que precisou admitir à sua editora que escreveria um livro sobre Maya e Hark.

Qual o enredo de 'Um Amor Problemático de Verão'?

O livro "Um Amor Problemático de Verão" inicia com Maya e Conor viajando para o casamento de Eli e Rue na Itália. Eles são forçados a passar uma semana juntos em uma villa siciliana, lidando com essa convivência inesperada enquanto buscam garantir que tudo dê certo antes da cerimônia.

No entanto, os primeiros capítulos já evidenciam que algo aconteceu entre a dupla antes da viagem. Um mistério que resultou nos dois deixando de se falar. Ao longo da história, marcada por clichês, os leitores vão mergulhando na relação entre Maya e Conor.

Os protagonistas têm a típica dinâmica de "Grumpy e Sunshine", que é a trope literária em que um personagem é mal-humorado e fechado, enquanto o outro é alegre e extrovertido. Conor não parece ter tempo para ninguém, mas sempre tem quando se trata de Maya.

No entanto, a diferença de idade entre eles faz com que Conor tenha medo de se jogar na relação. Sem querer barrar experiências de Maya, prefere se afastar, fingir que não se importa, quando na realidade é exatamente o contrário.

Como um típico mocinho incompreendido, ele faz os leitores lembrarem de outros personagens, como Conrad ("O Verão que Mudou a Minha Vida") e James ("Maxton Hall"). E, como Belly e Ruby Bell, todo o drama vai valer a pena para Maya Killgore no final.