Lula comemora vitórias de 'O Agente Secreto' e Wagner Moura no Globo de Ouro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, em publicação nas redes sociais, as vitórias de 'O Agente Secreto' e de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026, ocorrido neste domingo (11). O filme venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Moura a de Melhor Ator em Filme de Drama.

"Estamos muito felizes, eu e Janja, com a vitória de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua não Inglesa no Globo de Ouro. Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo", celebrou o presidente, enaltecendo o trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho.

Em uma segunda postagem, após a vitória de Wagner Moura na premiação, Lula destacou o feito, enaltecendo o talento do ator. "A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente Secreto", escreveu.

"Como o próprio Wagner tem dito, o cinema brasileiro vem mobilizando a atenção e o respeito das pessoas em todas as regiões, e tem sido um símbolo importante da volta da valorização dos artistas em nosso país. Viva a cultura brasileira", disse Lula.

A primeira-dama Janja da Silva publicou uma foto ao lado de Moura e destacou a conquista inédita do brasileiro. "É orgulho que fala??? Wagner Moura, o primeiro ator brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator. Wagner, o Brasil te ama e tem orgulho de você", afirmou.

A premiação

A conquista do longa-metragem pernambucano no Globo de Ouro é a primeira para uma produção brasileira na categoria desde 1999, quando "Central do Brasil", de Walter Salles, foi premiado.

No discurso da vitória, o diretor Kleber Mendonça Filho saudou o público brasileiro com um "Alô, Brasil!" e agradeceu a Wagner Moura: "Que ator! Um grande ator e um grande amigo. Essa combinação é explosiva", celebrou.

Após a vitória inédita de Moura, o ator baiano celebrou a cultura brasileira. "Pra todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira", destacou no discurso.

O ator ainda celebrou o diretor Kleber Mendonça Filho: "Você e um gênio, você é meu irmão, e eu te agradeço por isso".

Wagner também destacou os temas do longa, que aborda o período da ditadura militar. "'O Agente Secreto' é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional. Se trauma pode ser passado por gerações, valores também podem. Isso é para quem mantém os valores em momentos difíceis", afirmou.