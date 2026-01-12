Oscar 2026: conheça o Teatro Dolby Hollywood, onde vai acontecer premiação

Desde que se tornou a casa oficial do Oscar em 2001, o Teatro Dolby, em Hollywood, passou a ser um dos cenários mais reconhecíveis da indústria cinematográfica. A cerimônia deste ano acontece no dia 15 de março (domingo).

Inaugurado originalmente como Teatro Kodak, o espaço adotou o nome atual em 2012, após a Dolby Laboratories assumir o controle do local, em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela antiga patrocinadora.

Projetado para grandes eventos, o teatro combina recursos tecnológicos avançados com um projeto arquitetônico pensado para valorizar a experiência do público e dos artistas.

Legenda: A entrada se dá por um portal localizado na Hollywood Boulevard. Foto: Shuterstock / Erika Cristina Manno.

Um dos elementos centrais do espaço é a chamada “tiara” folheada a prata, estrutura oval que sustenta a iluminação do teto e ajuda a direcionar o olhar para o palco. O ambiente é marcado por acabamentos em madeira de cerejeira, poltronas em tom profundo de ameixa e cortinas em tecidos iridescentes.

Acústica

O Dolby Theatre conta com um dos sistemas de som mais sofisticados do mundo, equipado com Dolby Atmos, que utiliza 215 alto-falantes amplificados individualmente. A projeção é feita com tecnologia Dolby Vision, que oferece alto nível de contraste, cores mais precisas e brilho superior ao das telas convencionais.

Legenda: A chegada ao teatro também faz parte da experiência, com parte da Calçada da Fama na entrada principal. Foto: Shutterstock / Matt Gush.

Além do Oscar, o espaço já recebeu uma ampla variedade de eventos culturais e televisivos.

Entre eles estão produções como IRIS, do Cirque du Soleil, shows de artistas como Alicia Keys, Celine Dion e Stevie Wonder, além de apresentações do American Ballet Theatre e turnês da Broadway. Na televisão, o teatro já sediou finais do American Idol, edições do AFI Lifetime Achievement Awards, Daytime Emmy Awards, ESPY Awards e BET Awards.

Experiência hollywoodiana

A chegada ao teatro também faz parte da experiência. A entrada se dá por um portal localizado na Hollywood Boulevard, que conduz a uma passarela dedicada à história do Oscar, com placas de vidro retroiluminadas que celebram todos os vencedores de Melhor Filme. Uma escadaria em mosaico vermelho leva à entrada principal.

Legenda: Uma escadaria em mosaico vermelho leva à entrada principal do Dolby Theatre. Foto: Shutterstock / Natalia Macheda.

O saguão, distribuído em cinco andares, tem como destaque uma grande escadaria em espiral, coroada por uma cúpula prateada com iluminação indireta. O espaço exibe permanentemente imagens de vencedores do Oscar, como Grace Kelly, Marlon Brando, Jack Nicholson, Halle Berry e Julia Roberts, reforçando a ligação do teatro com a história da premiação.

A plateia foi projetada para garantir boa visibilidade e proximidade com o palco, que está entre os maiores dos Estados Unidos, com cerca de 36,5 metros de largura e 22,5 metros de profundidade. O proscênio mede aproximadamente 19,5 metros de largura por 10,5 metros de altura.

Legenda: O Dolby Theatre integra uma área que reúne lojas, restaurantes, casas noturnas e um moderno cinema. Foto: Divulgação / Dolby Theatre.

Localizado dentro do complexo Ovation Hollywood, o Dolby Theatre integra uma área que reúne lojas, restaurantes, casas noturnas, um cinema moderno, além de estar ao lado do tradicional TCL Chinese Theatre e do Loews Hollywood Hotel.