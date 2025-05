4 de maio: saiba por que a data é considerada o 'Dia de Star Wars'

A comunidade geek celebra o dia 4 de maio como uma data especial em todo o mundo. Considerado o Dia de Star Wars, a celebração começou na década de 1980 e, hoje em dia, costuma movimentar as redes sociais com frases, imagens e memes relacionados à saga.

Para quem fala português, no entanto, nem sempre a relação entre a data e a conhecida obra da cultura pop é compreendida. A origem do trocadilho vem da frase em inglês "May the Force be with you" (Que a Força esteja com você), uma das mais icônicas da franquia.

A ideia de celebrar a data no dia 4 vem da semelhança na pronúncia de "force" e "four" (quatro em inglês). Ao redor do mundo, a brincadeira virou sinônimo de festa: fãs saem fantasiados, participam de eventos temáticos ou maratonam as séries e filmes da saga.

Uma curiosidade é que a data não é a única do "calendário" próprio dos fãs de cultura nerd neste mês.

No dia 25 de maio é celebrado o Dia da Toalha, também conhecido como Dia do Orgulho Nerd, em alusão à série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, do autor Douglas Adams. Na obra, a toalha é considerada um item essencial para os viajantes intergalácticos.

Ordem cronológica dos filmes

Legenda: Pôster de divulgação de 'Guerra nas Estrelas: Episódio IV - Uma Nova Esperança' (1977) Foto: Reprodução

Para quem quer comemorar o Star Wars Day ou começar a conhecer a saga, o site AdoroCinema elencou a ordem sugerida para assistir as séries e filmes em ordem cronológica. Confira a seguir: