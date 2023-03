Elize Matsunaga usou antecedentes criminais de outra pessoa para emprego em SP

Elize Matsunaga usou o atestado de antecedentes criminais de um colega de trabalho para falsificar o próprio documento, de acordo com perícia realizada pela Polícia Científica de Sorocaba, no interior de São Paulo. As informações são da TV TEM.

DOCUMENTAÇÃO FALSIFICADA

Conforme relatório da investigação, ela usou a documentação falsificada para conseguir emprego em uma instituição da cidade paulista, que reivindica atestado negativo para antecedentes criminais aos funcionários.

A perícia foi feita após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em que a Polícia Civil confiscou celular e notebook da acusada. No aparelho, os agentes encontraram tanto o documento original quanto o falsificado.

O registro falso continha alteração no nome, na data de nascimento, e até mesmo no código QR e na linha verificadora de autenticidade.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

Justificando-se para a polícia, o proprietário do documento original declarou ter retirado o atestado no celular da mulher, e, por isso, ela teria ficado com o arquivo. O funcionário ainda alegou não ter conhecimento de que Elize falsificaria o registro.

A acusada, por outro lado, negou ter adulterado o documento.

RETORNO À PRISÃO

Em liberdade condicional desde maio de 2022, Elize foi indiciada no mês passado por uso de documentação falsa. Com o indiciamento, o Ministério Público solicitou que a acusada retornasse para o regime fechado, requerimento negado pela Justiça.

O MP decidiu recorrer. Desta forma, o caso deverá ser julgado na segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).