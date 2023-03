Polícia busca três pessoas que teriam ajudado adolescente que matou professora em SP

Três pessoas estão sendo procuradas pela Polícia Civil de São Paulo suspeitas de terem sido cúmplices do adolescente de 13 anos responsável por matar uma professora e agredir outras quatro pessoas em uma escola da Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. O caso ocorreu na segunda-feira (27) e é investigado pela Justiça.

ADOLESCENTE APREENDIDO

O adolescente foi detido pelo crime de homicídio qualificado, prática de atos infracionais equiparados aos crimes de injúria racial, agressão, ameaça e outras três tentativas de homicídio. Ele deve seguir apreendido pelos próximos 45 dias, período das investigações.

Ele está em uma unidade da Fundação Casa, e passará por uma avaliação clínica e outra psiquiátrica, também por determinação judicial. Escolas por onde o jovem passou deverão enviar à Justiça documentos que mostrem como era a conduta disciplinar do rapaz.

Decisões acerca do episódio seguem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

RELEMBRE O CASO

O caso aconteceu na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, na segunda-feira (27). A professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, foi uma das pessoas atacadas e não resistiu aos ferimentos. Ela sofreu uma parada cardíaca e morreu no local.

A Polícia segue investigando o caso para descobrir as motivações do ataque. O que se sabe até o momento é que, na semana passada, a professora morta apartou uma briga entre o aluno e outro a quem o agressor teria chamado de "macaco". Informações preliminares dão conta de que o jovem teria planejado um ataque com arma de fogo, inicialmente.