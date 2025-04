Dia da Língua Brasileira de Sinais: conheça 7 sites que ensinam Libras gratuitamente

O Dia da Língua Brasileira de Sinais, também conhecida como Libras, é celebrado nesta quinta-feira (24). Desde 2002, quando foi instituída por meio da Lei nº 10.436/2002, a data reflete sobre a garantia da acessibilidade e da inclusão de pessoas surdas no Brasil. Para quem busca aprender, o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete sites que possuem cursos gratuitos.

Nas últimas duas décadas, com o aumento das discussões e visibilidade sobre o tema, mais pessoas buscas estão buscando aprender a Língua Brasileira de Sinais. Além disso, iniciativas públicas e privadas realizam ações para ampliar o ensino e aumentar a inclusão dos surdos.

Em meio à busca para facilitar o acesso à língua, diversos cursos e plataformas estão surgindo para tornar o aprendizado mais acessível, didático e dinâmico.

Conheça sites que ensinam Libras gratuitamente

1. Hand Talk

O aplicativo Hand Talk possui uma metodologia dinâmica e interativa. Com o auxílio do personagem Hugo, um tradutor virtual, o aplicativo traduz palavras faladas e escritas para Libras em tempo real. É uma ferramenta útil tanto para o aprendizado quanto para facilitar a comunicação do dia a dia entre ouvintes e surdos. Premiado internacionalmente pelo Google, o aplicativo está disponível para Android, iOS e PC.

2. Universidade das Libras

A plataforma Universidade das Libras possui diversos cursos básicos e avançados para quem deseja aprender a Língua Brasileira de Sinais. O conteúdo inicial foca nos 99 sinais mais usados no dia a dia, sendo ideal para iniciantes.

Além disso, também há materiais complementares sobre gramática, escrita e comunicação em Libras, permitindo que o aluno aprofunde os estudos conforme seu interesse e ritmo. Tudo é disponibilizado gratuitamente.

3. USP e-Aulas

A Universidade de São Paulo, por meio do portal e-Aulas, disponibiliza um curso gratuito que introduz a Libras e a cultura surda. O conteúdo é dividido em 20 videoaulas: metade teóricas, metade práticas, buscando garantir uma base completa para quem está começando. A proposta é estimular não apenas o aprendizado da língua, mas também a compreensão das vivências e demandas da comunidade surda.

4. Librazuka

O Librazuka aposta na tecnologia para ensinar Libras de maneira divertida. O aplicativo possui módulos com números, gramática, alfabeto e jogos interativos. Também faz uso de realidade aumentada. Para utilizar, basta apontar a câmera para imagens específicas, o usuário vê animações 3D com os sinais correspondentes. A plataforma é gratuita e compatível com Android e iOS.

5. Escola Virtual do Governo (EVG)

A EVG, plataforma oficial do governo federal, oferece um curso completo e gratuito de Libras com 60 horas de duração. O conteúdo está dividido em oito módulos e inclui material de apoio, guias e certificado de conclusão. É voltado para servidores públicos, estudantes e qualquer cidadão que deseja aprender a língua de forma estruturada.

6. Kultivi

A plataforma Kultivi oferece o curso “Libras: Prática e Inclusão”, que possui 70 vídeos, 60 aulas e 20 horas de conteúdo relacionados à língua de sinais. Nele, os interessados conseguem ter aulas de ensino básico até módulos mais avançados.

7. LibrasLab

O aplicativo LibrasLab reúne 20 módulos temáticos com sinais relacionados a diversas situações do dia a dia. O app é gratuito e já foi baixado por mais de 100 mil usuários. Embora não ofereça certificado, a plataforma permite que o usuário amplie o vocabulário e pratique com frequência. Há também uma versão com mais funcionalidades mediante assinatura, ideal para quem busca aprofundamento.

