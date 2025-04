Veja o que se sabe sobre caso de homem supostamente devorado por onça em Mato Grosso do Sul

Na última terça-feira (22), o corpo do caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi encontrado em uma toca de uma onça, na região de mata de Touro Morto, em Mato Grosso do Sul. De acordo com informações policiais, Jorginho, como era conhecido, foi morto na segunda-feira (21) pelo felino.

Jorge Avalo trabalhava como caseiro em uma propriedade rural da região e estava desaparecido desde o último final de semana. Ele foi atacado enquanto coletava mel em um convés próximo à mata. Moradores da região relataram que o ataque foi inesperado.

O corpo do caseiro teria sido encontrado por um homem da comunidade, que se deparou com marcas de sangue e sinais claros da presença de uma onça no local.

Equipes de busca foram acionadas e avistaram partes do corpo de Jorge em uma área de mata, com marcas compatíveis com o ataque de um animal de grande porte. Testemunhas relatam que a vítima havia mencionado, dias antes, ter avistado uma onça nas proximidades da fazenda.

O animal só teria fugido após ser surpreendido por disparos realizados para afugentá-lo.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades, que investigam possíveis causas para o ataque, como a falta de alimento na região, comportamento de defesa, o período reprodutivo do felino ou até alguma ação involuntária da vítima que possa ter provocado a reação do animal.

Amigo "previu" ataque da onça

Um vídeo que circula nas redes sociais ganhou destaque após a tragédia. Nas imagens, gravadas poucos dias antes do ataque, um amigo da vítima alerta de forma descontraída sobre o risco que a onça representava.

O vídeo mostra o momento em que o homem aponta pegadas frescas do animal próximas à residência de Jorge, sugerindo que o felino estava rondando a área. Em tom de brincadeira, ele comenta: “A onça vai comer o Jorge. Olha a unha dela”. Jorge responde, também rindo: “Não, não come não!”.

ONÇA CAPTURADA

A onça-pintada que pode ter sido responsável pela morte do caseiro foi capturada na madrugada desta quinta-feira (24) pela Polícia Militar Ambiental. O animal, um macho com aproximadamente 94 quilos, foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, que teve o acesso restrito por medida de segurança.

