Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma loja de flores artificiais na Mooca, em São Paulo, neste domingo (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 viaturas foram necessárias para cessar o fogo.

A Defesa Civil e o Grupo de Ações em Emergências e Desastres também foram acionados. Imagens mostram a extensão das chamas, que captaram a atenção de quem passar pelo bairro e até de regiões vizinhas.

Incidente não teve feridos

O fogo começou por volta das 7h. Não havia ninguém trabalhando no momento do incidente, e também não houve registro de feridos.

Algumas ruas da região da Mooca tiveram de ser bloqueadas por conta do incêndio. O caso ocorreu na altura da Alameda Rubião Júnior.