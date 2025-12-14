Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo
Não houve feridos na ocorrência.
Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma loja de flores artificiais na Mooca, em São Paulo, neste domingo (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 viaturas foram necessárias para cessar o fogo.
A Defesa Civil e o Grupo de Ações em Emergências e Desastres também foram acionados. Imagens mostram a extensão das chamas, que captaram a atenção de quem passar pelo bairro e até de regiões vizinhas.
Incidente não teve feridos
O fogo começou por volta das 7h. Não havia ninguém trabalhando no momento do incidente, e também não houve registro de feridos.
Algumas ruas da região da Mooca tiveram de ser bloqueadas por conta do incêndio. O caso ocorreu na altura da Alameda Rubião Júnior.