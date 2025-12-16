Reaplicação do Enem começa nesta terça-feira (16) em todo o País

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será reaplicado nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17) para candidatos que enfrentaram problemas logísticos nos dias de prova ou que apresentaram doenças infectocontagiosas previstas no edital.

A reaplicação também contempla participantes impactados por desastres naturais.

As provas regulares do Enem 2025 ocorreram nos dias 9 e 16 de novembro. Já nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, houve aplicação excepcional entre 30 de novembro e 7 de dezembro, após o adiamento causado pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém.

Os pedidos de reaplicação foram analisados individualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A dinâmica da reaplicação segue o mesmo padrão da prova regular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O início das provas está previsto para 13h30.

Nesta terça-feira, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. O tempo máximo de realização é até 19h, com uma hora adicional para participantes que tiveram esse direito concedido.

Na quarta-feira (17), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias, com término previsto para às 18h30.

Veja também País Enem 2025: estudante cego recebe prova errada e Inep nega reaplicação

Quem pode solicitar reaplicação

De acordo com o edital do Enem, têm direito à reaplicação os participantes que foram prejudicados por falhas logísticas — como falta de energia elétrica, problemas estruturais no local de prova ou erros na aplicação — ou que tenham sido diagnosticados com doenças infectocontagiosas, como covid-19, influenza, sarampo, varíola, meningites, tuberculose, entre outras.

O benefício também foi garantido a inscritos de Rio Bonito do Iguaçu (PR), atingidos por um tornado em 7 de novembro de 2025, considerado um dos mais severos já registrados no estado.

O candidato só poderá realizar a prova referente ao dia em que ficou impedido de comparecer na aplicação regular.

Enem PPL

Nas mesmas datas, o Inep aplica o Enem 2025 para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa com privação de liberdade (Enem PPL).

As provas do Enem PPL possuem o mesmo nível de dificuldade do exame regular e são realizadas dentro das unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos estados e pelo Distrito Federal.