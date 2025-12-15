Conmebol divulga o ranking de clubes de 2026; veja posições de Ceará e Fortaleza

A Conmebol divulgou o ranking de clubes da temporada de 2026. A lista marca a representatividade histórica de cada instituição, além de ser parâmetro para o momento de cada equipe e para sorteios da entidade, que organiza os participantes por meio de potes via pontuação.

Com sete títulos consecutivos da Libertadores, a principal competição do continente, o futebol brasileiro domina o ranking atual. O líder é o Palmeiras (9.828,6 pontos), seguido do Flamengo (9.303,1). O curioso é que são justamente os atuais finalistas, com o time carioca sendo o campeão.

Dos representantes cearenses, os únicos listados são Ceará e Fortaleza. Apesar dos rebaixamentos à Série B, as equipes possuem impacto internacional, com o Leão aparecendo na 31ª colocação, com 2.325,9 pontos, enquanto o Vovô surge em 73º, com 607,2.

Ranking de clubes da Conmebol em 2026 (Top-50)