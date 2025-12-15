Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Conmebol divulga o ranking de clubes de 2026; veja posições de Ceará e Fortaleza

Os rivais são os únicos cearenses na lista atualizada da entidade

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 20:50)
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza estão presentes no ranking de clubes da Conmebol de 2026
Foto: Davi Rocha / SVM

A Conmebol divulgou o ranking de clubes da temporada de 2026. A lista marca a representatividade histórica de cada instituição, além de ser parâmetro para o momento de cada equipe e para sorteios da entidade, que organiza os participantes por meio de potes via pontuação.

Com sete títulos consecutivos da Libertadores, a principal competição do continente, o futebol brasileiro domina o ranking atual. O líder é o Palmeiras (9.828,6 pontos), seguido do Flamengo (9.303,1). O curioso é que são justamente os atuais finalistas, com o time carioca sendo o campeão.

Dos representantes cearenses, os únicos listados são Ceará Fortaleza. Apesar dos rebaixamentos à Série B, as equipes possuem impacto internacional, com o Leão aparecendo na 31ª colocação, com 2.325,9 pontos, enquanto o Vovô surge em 73º, com 607,2.

> Confira o ranking de clubes da Conmebol 2026 na íntegra

Ranking de clubes da Conmebol em 2026 (Top-50)

  1. Palmeiras
  2. Flamengo
  3. River Plate (ARG)
  4. Boca Juniors (ARG)
  5. Peñarol (URU)
  6. Atlético-MG
  7. São Paulo
  8. Nacional (URU)
  9. Racing (ARG)
  10. LDU (EQU)
  11. Fluminense
  12. Athletico-PR
  13. Internacional
  14. Grêmio
  15. Olímpia (PAR)
  16. Indepediente del Valle (EQU)
  17. Libertad (PAR)
  18. Estudiantes (ARG)
  19. Botafogo
  20. Cerro Porteño (PAR)
  21. Lanús (ARG)
  22. Corinthians
  23. Bolívar (BOL)
  24. Independiente (ARG)
  25. Colo-Colo (CHI)
  26. Vélez (ARG)
  27. Santos
  28. Barcelona (EQU)
  29. Cruzeiro
  30. Atlético Nacional (COL)
  31. Fortaleza
  32. Universitario (PER)
  33. Defensa y Justicia (ARG)
  34. Junior (COL)
  35. Universidad Católica (CHI)
  36. America de Cali (COL)
  37. San Lorenzo (ARG)
  38. Sporting Cristal (PER)
  39. Universidad do Chile (CHI)
  40. Alianza Lima (PER)
  41. The Strongest (BOL)
  42. Emelec (EQU)
  43. Red Bull Bragantino
  44. Guaraní (PAR)
  45. Independiente Medellín (COL)
  46. Talleres (ARG)
  47. Argentinos Juniors (ARG)
  48. Rosario Central (ARG)
  49. Melgar (PER)
  50. Deportivo Táchira (VEN)
