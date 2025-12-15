Conmebol divulga o ranking de clubes de 2026; veja posições de Ceará e Fortaleza
Os rivais são os únicos cearenses na lista atualizada da entidade
A Conmebol divulgou o ranking de clubes da temporada de 2026. A lista marca a representatividade histórica de cada instituição, além de ser parâmetro para o momento de cada equipe e para sorteios da entidade, que organiza os participantes por meio de potes via pontuação.
Com sete títulos consecutivos da Libertadores, a principal competição do continente, o futebol brasileiro domina o ranking atual. O líder é o Palmeiras (9.828,6 pontos), seguido do Flamengo (9.303,1). O curioso é que são justamente os atuais finalistas, com o time carioca sendo o campeão.
Dos representantes cearenses, os únicos listados são Ceará e Fortaleza. Apesar dos rebaixamentos à Série B, as equipes possuem impacto internacional, com o Leão aparecendo na 31ª colocação, com 2.325,9 pontos, enquanto o Vovô surge em 73º, com 607,2.
> Confira o ranking de clubes da Conmebol 2026 na íntegra
Ranking de clubes da Conmebol em 2026 (Top-50)
- Palmeiras
- Flamengo
- River Plate (ARG)
- Boca Juniors (ARG)
- Peñarol (URU)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Nacional (URU)
- Racing (ARG)
- LDU (EQU)
- Fluminense
- Athletico-PR
- Internacional
- Grêmio
- Olímpia (PAR)
- Indepediente del Valle (EQU)
- Libertad (PAR)
- Estudiantes (ARG)
- Botafogo
- Cerro Porteño (PAR)
- Lanús (ARG)
- Corinthians
- Bolívar (BOL)
- Independiente (ARG)
- Colo-Colo (CHI)
- Vélez (ARG)
- Santos
- Barcelona (EQU)
- Cruzeiro
- Atlético Nacional (COL)
- Fortaleza
- Universitario (PER)
- Defensa y Justicia (ARG)
- Junior (COL)
- Universidad Católica (CHI)
- America de Cali (COL)
- San Lorenzo (ARG)
- Sporting Cristal (PER)
- Universidad do Chile (CHI)
- Alianza Lima (PER)
- The Strongest (BOL)
- Emelec (EQU)
- Red Bull Bragantino
- Guaraní (PAR)
- Independiente Medellín (COL)
- Talleres (ARG)
- Argentinos Juniors (ARG)
- Rosario Central (ARG)
- Melgar (PER)
- Deportivo Táchira (VEN)