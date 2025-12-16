Incêndio em Copacabana deixa idosa morta e outras duas feridas

Uma idosa morreu em um incêndio no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite dessa segunda-feira (15). O fogo começou em uma loja de motocicletas elétricas e atingiu os andares residenciais do prédio, obrigando moradores a evacuarem o imóvel. Segundo a CNN Brasil, a vítima foi identificada por Elvira Cenci, de 85 anos. Ela foi socorrida em estado grave e levada para a UPA de Copacabana, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas idosas tiveram ferimentos leves. As causas do incêndio ainda serão investigadas.