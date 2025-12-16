Diário do Nordeste
Polícia pede prisão de médica e técnica investigadas por morte de Benício

O menino de 6 anos morreu em novembro, em Manaus, após receber dose de adrenalina na veia.

Menino Benício.
Legenda: A Justiça ainda não decidiu se aceita ou nega o pedido.
Foto: Reprodução.

A Polícia Civil do Amazonas pediu à Justiça a prisão preventiva da médica e da técnica de enfermagem investigadas pela morte de Benício Xavier, de 6 anos, conforme informações divulgadas pelo portal g1.

O menino faleceu no final de novembro, em Manaus, após receber dose de adrenalina na veia. A Justiça ainda não decidiu se aceita ou nega o pedido.

Na última sexta-feira (12), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) revogou o habeas corpus preventivo concedido à médica Juliana Brasil Santos. A decisão do TJAM ocorreu quatro dias após a Justiça negar o mesmo benefício à técnica de enfermagem Raiza Bentes Paiva.

Entenda o caso

No dia 22 de novembro, Benício foi internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, apresentando quadro de tosse seca e suspeita de laringite. 

Entre os procedimentos prescritos ao garoto por Juliana, estavam três doses de adrenalina intravenosa, de 3 ml cada.

Após receber a primeira dose, Benício sofreu com baixa oxigenação, intubação, sangramento, vômito e seis paradas cardíacas, tendo a morte confirmada no domingo, 23 de novembro. 

Antes da administração do medicamento, a família chegou a questionar a prescrição da adrenalina intravenosa, já que a criança costumava receber a substância apenas por meio de nebulização. No entanto, a técnica Raiza Bentes Paiva, responsável pela aplicação do medicamento, alegou que o tratamento indicado pela médica deveria ser seguido. 

