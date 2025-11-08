Cinco pessoas morrem e mais de 130 ficam feridas após tornado no Panará

Cinco pessoas morreram e cerca de 130 ficaram feridas após a passagem de um tornado, na tarde desta sexta-feira (7), em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A informação foi confirmada pelo g1, na noite desta sexta.

O Governo do Paraná, por meio de nota, afirmou que, por determinação do governador Ratinho Junior, está totalmente mobilizado acompanhando com atenção as chuvas e o impacto delas nas cidades do Paraná.

"A Defesa Civil já emitiu alertas vermelhos ao longo da tarde e da noite para seis cidades e já há acumulados bastante significativos em algumas regiões, superiores a 36 mm no começo da noite. Além disso as chuvas devem se prolongar ao longo do sábado. Ventos fortes superior a 70 km/h também já foram registrados pelos radares do Simepar e INMET", informou o governo do estado.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas fazendo atendimentos e levantamentos junto às prefeituras e autoridades municipais. As primeiras informações dão conta de impactos mais significativos em Rio Bonito do Iguaçu.

"O Governo do Paraná já vem atuando com muita celeridade para ajudar as cidades por meio do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) e não medirá esforços para auxiliar as famílias atingidas por mais esse evento climático. A orientação é procurar local seguro", salientou ainda a nota do Executivo.

VEJA VÍDEO DO TORNADO