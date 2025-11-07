Diário do Nordeste
Suspeito de ser contador do PCC, 'Tubarão' morre em confronto com a polícia em São Paulo

O tiroteio aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), na Zona Leste da capital paulista.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Colagem mostrando o rosto do suspeito e um carro da Polícia Militar de São Paulo.
Legenda: Durante a abordagem, o suspeito teria atirado contra os policiais, que revidaram.
Foto: Reprodução / Divulgação / Polícia Militar de São Paulo.

Um homem identificado como Robson Sampaio de Lima, conhecido como “Tubarão” ou “Alemanha”, morreu nesta sexta-feira (7) após entrar em confronto com a Polícia Militar de São Paulo.

Apontado como chefe e responsável pela contabilidade da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Robson teria reagido a uma abordagem policial e acabou morto no tiroteio. O confronto ocorreu na Rua Palanque, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foram até o endereço para apurar uma denúncia sobre um procurado que seria um dos líderes da facção e atuava no setor financeiro do grupo.

Durante a abordagem, o suspeito teria atirado contra os policiais, que revidaram. Robson foi baleado e morreu no local.

Dentro da casa, os agentes apreenderam uma pistola calibre .45, uma espingarda calibre 12 e munições de diversos calibres. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o caso.

