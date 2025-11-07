Diário do Nordeste
Colisão entre van escolar e micro-ônibus deixa crianças feridas em Guarulhos (SP)

Ao todo, cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas conscientes a hospitais da região.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Uma van escolar preta, com a parte frontal completamente destruída e o para-brisa estilhaçado devido a uma colisão, está parada no meio de uma rua. O capô está amassado e peças do motor expostas. A placa de licença, parcialmente visível, indica
Legenda: Quatro vítimas do acidente com a van foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.
Foto: Reprodução/X

Um acidente entre uma van escolar e um micro-ônibus deixou ao menos cinco pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (7), em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A colisão aconteceu por volta das 7h na altura do número 303 da avenida Palmira Rossi, no bairro Jardim Palmira. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais. 

Conforme a força de segurança, sete viaturas e um helicóptero Águia foram acionados para o socorro das vítimas. A via precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e a circulação de ambulâncias. Com o impacto, a parte dianteira da van escolar ficou completamente destruída.

Vítimas resgatadas na colisão:

  • Adolescente de 16 anos, socorrida pelo helicóptero Águia 21 ao Hospital das Clínicas (HC);
  • Criança de 12 anos, levada ao Hospital Notre Dame;
  • Mulher (idade não informada), encaminhada à UPA Paulista;
  • Motorista da van (idade não informada), levada ao Hospital Unimed;
  • Adolescente de 13 anos, encaminhada ao Hospital São Luís.

Crianças foram atendidas ainda na calçada, onde permaneceram sentadas e conscientes, passando por triagem médica para definir quem seria levado a hospitais da região.

Segundo a atualização do Corpo de Bombeiros, os cinco feridos estavam conscientes e orientados no momento do resgate.

As causas da colisão serão analisadas por perícia acionada para o local. A avenida Palmira Rossi foi parcialmente interditada para limpeza e retirada dos veículos.

