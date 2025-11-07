China suspende proibição de importação de produtos do Brasil

A China anunciou que suspendeu, nesta sexta-feira (7), a proibição de importação imposta ao Brasil durante o surto de gripe aviária, registrado no primeiro semestre.

Divulgada pela Administração Geral de Alfândegas chinesa, conforme o portal g1, a decisão não especificou quais produtos estarão incluídos na retomada do comércio entre os países.

A nação asiática segue a tendência de outras, como Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita, que retiraram as restrições sobre importação brasileira impostas devido ao surto.

Suspensão das importações

A compra de frango nacional foi suspensa pela China em 16 de maio deste ano, quando o Brasil detectou o primeiro e único caso de grive aviária em uma granja comercial, no município de Montenegro (RS).

Os chineses são o principal importador de aves brasileiras. Somente em 2024, eles compraram mais de 560 mil toneladas da carne, conforme o g1.

O Brasil é a nação que mais exporta frango, enviando a carne para 151 países.

Em setembro, uma comitiva do governo chinês esteve em território nacional para fazer uma auditoria visando comprovar que o país estava livre da gripe aviária.

Gripe aviária no Brasil em 2025

O Brasil voltou a ser um país livre da influenza aviária em junho, após cumprir os protocolos internacionais que preveem, entre outras medidas, o prazo de 28 dias sem novos registros em granjas comerciais.

O único caso confirmado em estabelecimento comercial durante o surto ocorreu numa granja em Montenegro, em 16 de maio. A confirmação da doença foi feita no dia 22 daquele mês, após a conclusão da desinfecção da granja contaminada.

Conforme previsto em protocolo, foi iniciado, naquela época, o período de vazio sanitário.

O que é a doença

A influenza aviária, comumente conhecida como gripe aviária, afeta principalmente aves, mas também j[a foi detectada em mamíferos, incluindo bovinos, conforme informações da Agência Brasil.

[citacao tipo="texto"]A transmissão da doença ocorre pelo contato com aves doentes e também por meio da água e de materiais contaminados.[/citacao]

A condição raramente afeta humanos, e a orientação é que as pessoas se mantenham informadas e adotem as medidas preventivas recomendadas.

O Ministério da Agricultura afirma que carnes e ovos podem ser consumidos com segurança, desde que preparados adequadamente.