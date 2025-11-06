Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja

Projeto oferece empréstimo para reforma de domicílios no País.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Negócios
Imagem de um homem carregando um pedaço de madeira em obra
Legenda: Reforma Casa Brasil, veja quais documentos necessários
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O programa Reforma Casa Brasil, lançado pelo Governo Federal voltado para residências urbanas de todo o País, já abriu o prazo para as solicitações do empréstimo.

Para quem tem interesse de solicitar o crédito no site da Caixa, é preciso informar os dados e iniciar a solicitação ou simulação. Já para quem prefere o atendimento presencial, o candidato deve ir a uma agência do banco com todos os participantes que vão compor a renda e com os documentos necessários. 

Veja os documentos exigidos para solicitação do empréstimo

  • Identidade
  • Comprovante de Pessoa Física (CPF)
  • Comprovante de residência

Para quem vai fazer a solicitação ou simulação pela internet, o site disponibiliza duas abas: uma para pessoas com renda até R$ 9,6 mil e a outra para as pessoas com renda superior. 

No site, os interessados podem simular o crédito, escolher o tipo de reforma e enviar fotos do imóvel que será melhorado.

Após a aprovação, o valor é liberado em duas parcelas: uma no início da obra e outra após a comprovação da conclusão, também por fotos. Caso a obra não seja finalizada ou não haja comprovação, o beneficiário estará sujeito a multa e inclusão em cadastro restritivo.

Os interessados podem acessar o site da Caixa para consultar todas as regras e iniciar a simulação do crédito.

Uma curiosidade importante é que os participantes não podem usar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para pagar a dívida. 

Como comprovar a renda?

Para saber quanto é a renda mensal, o participante deve somar todos os ganhos de cada morador. E os participantes devem comprovar a soma de todos os ganhos para a Caixa.

Dúvidas

Em casos de dúvidas sobre o programa os interessados podem entrar em contato com o número 4004 0104 (para capitais) e 0800 104 0104 (para as regiões metropolitanos).

*Estagiário sob supervisão de Mariana Lazari.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
Há 15 minutos
Imagem de um homem carregando um pedaço de madeira em obra
Negócios

Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja

Projeto oferece empréstimo para reforma de domicílios no País.

Gabriel Bezerra*
Há 1 hora
Três pães redondos sendo colocados em saco branco com detalhes de logo vermelho. Ao fundo, pães expostos em duas prateleiras.
Negócios

Uma em cada esquina: Fortaleza tem 10 padarias para cada farmácia

Confira os 20 bairros com mais padarias na Capital cearense.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Imagem ilustra matéria de tira dúvidas sobre CNH popular.
Automóvel

CNH Popular: tire dúvidas sobre a edição 2025 do programa

Podem se inscrever cearenses maiores de 18 anos com inscrição válida e ativa no CadÚnico.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra mão feminina segurando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira, com informações pessoais borradas.
Automóvel

Governo do Ceará libera inscrições para CNH Popular 2025

Governador Elmano de Freitas anunciou oficialmente a abertura.

Carol Melo
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025
Pecém
Victor Ximenes

Porto do Pecém bate recorde em outubro e tem maior movimentação da história

Terminal já superou resultado de todo o ano de 2024, com dois meses de antecedência

Victor Ximenes
06 de Novembro de 2025
Imagem de casas residenciais com telhados vermelhos, paredes amarelas, janelas com persianas cinzas e postes de iluminação ao longo da rua em uma cidade tranquila.
Negócios

Reforma Casa Brasil: saiba quem pode participar do programa

A iniciativa é voltada para famílias com residências localizadas em áreas urbanas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Um evento para celebrar o poder transformador da favela

Fundado em plena Pandemia, o Instituto Pensando Bem transformou a Favela do Inferninho no Beco do Céu, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Egídio Serpa
06 de Novembro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 48 milhões, veja loterias do dia

Saiba em quais jogos apostar e os valores dos prêmios desta quinta (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de profissional do ramo financeiro, como o diretor de finanças, que é o cargo de maior salário no mercado de trabalho de Fortaleza.
Negócios

Empresas pagam até R$ 56,6 mil para cargos de gestão em Fortaleza; veja maiores salários

Remunerações estão abaixo da média nacional, mas vêm crescendo.

Mariana Lemos
06 de Novembro de 2025
Poosting Rede Social
Victor Ximenes

Por que a Faria Lima está de olho nesta rede social criada no Ceará

Poosting supera 3 milhões de usuários e já chega a 160 países.

Victor Ximenes
06 de Novembro de 2025
Negócios

Conheça a plataforma Cirurgia Já, que reduz espera por cirurgias no Brasil

Pacientes com pré-operatório pronto podem antecipar cirurgias com suporte completo e preços acessíveis

Agência de Conteúdo DN
06 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia do Mar: Ceará tem vocação marítima; falta estratégia marítima

É o que diz o economista Marcos Holanda, ex-presidente do BNB, para quem o potencial da economia do mar no Ceará é real e para o presente

Egídio Serpa
06 de Novembro de 2025
Aeris.
Negócios

Em meio à crise do setor eólico, prejuízo da Aeris mais que dobra em um ano

Empresa apresentou prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões neste trimestre

Letícia do Vale
05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

CNI diz que Selic a 15% sufoca economia e isola o Brasil

Pesquisa aponta que 80% das empresas industriais acusam a taxa de juros elevada como a principal dificuldade para a tomada de crédito de curto prazo

Egídio Serpa
05 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 768 - Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 3,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 768 - Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 3,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 768 em 05/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 300 de hoje 05/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 300 de hoje 05/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6015, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6015, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6871, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6871, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2845 – Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 650 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2845 – Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 650 mil

Apostas para a Lotomania 2845 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3531, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3531, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2882 de hoje, quarta-feira, 05/11; prêmio é de R$ 700 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2882 de hoje, quarta-feira, 05/11; prêmio é de R$ 700 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2882 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 700 mil.

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (05/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (05/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
05 de Novembro de 2025
Mão de mulher com a unha pintada de prata segura CNH.
Automóvel

Governo do Ceará abre inscrições para o CNH Popular nesta quinta (6)

O programa oferece gratuitamente a primeira habilitação nas categorias A ou B.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Papo Carreira

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem mostra fachada da enel ceará em Fortaleza.
Negócios

Enel Ceará amarga prejuízo de R$ 25,6 milhões e tem queda no lucro anual

O lucro da empresa neste ano é 65% menor que em igual período em 2024.

Milenna Murta*
05 de Novembro de 2025
Imagem de policiais ilustra matéria sobre concurso da Polícia Civil do Piauí.
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.

Renato Bezerra
05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

COP 30: Ceará tem bons exemplos de intervenção humana no ambiente

Agrônomo José Maria Pimenta diz que, nos últimos 50 anos, chuvas aumentaram em 13% no Sertão Central

Egídio Serpa
05 de Novembro de 2025