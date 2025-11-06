Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja
Projeto oferece empréstimo para reforma de domicílios no País.
O programa Reforma Casa Brasil, lançado pelo Governo Federal voltado para residências urbanas de todo o País, já abriu o prazo para as solicitações do empréstimo.
Para quem tem interesse de solicitar o crédito no site da Caixa, é preciso informar os dados e iniciar a solicitação ou simulação. Já para quem prefere o atendimento presencial, o candidato deve ir a uma agência do banco com todos os participantes que vão compor a renda e com os documentos necessários.
Veja os documentos exigidos para solicitação do empréstimo
- Identidade
- Comprovante de Pessoa Física (CPF)
- Comprovante de residência
Para quem vai fazer a solicitação ou simulação pela internet, o site disponibiliza duas abas: uma para pessoas com renda até R$ 9,6 mil e a outra para as pessoas com renda superior.
No site, os interessados podem simular o crédito, escolher o tipo de reforma e enviar fotos do imóvel que será melhorado.
Após a aprovação, o valor é liberado em duas parcelas: uma no início da obra e outra após a comprovação da conclusão, também por fotos. Caso a obra não seja finalizada ou não haja comprovação, o beneficiário estará sujeito a multa e inclusão em cadastro restritivo.
Os interessados podem acessar o site da Caixa para consultar todas as regras e iniciar a simulação do crédito.
Uma curiosidade importante é que os participantes não podem usar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para pagar a dívida.
Como comprovar a renda?
Para saber quanto é a renda mensal, o participante deve somar todos os ganhos de cada morador. E os participantes devem comprovar a soma de todos os ganhos para a Caixa.
Dúvidas
Em casos de dúvidas sobre o programa os interessados podem entrar em contato com o número 4004 0104 (para capitais) e 0800 104 0104 (para as regiões metropolitanos).
*Estagiário sob supervisão de Mariana Lazari.