Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3)

Programa disponibilizará recursos para a realização de melhorias e obras em casas de todo o Brasil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra possivelmente um condomínio/conjunto habitacional, com um gramado em frente e um simples parquinho de madeira onde crianças brincam. A foto foi tirada durante o dia.
Legenda: Os recursos concedidos devem ser usados para compra de material de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos como pintura, troca de telhado e até instalação de energia solar
Foto: Jonas Wilson/Divulgação

A partir desta segunda-feira (3), pessoas interessadas em realizar pequenas obras em suas casas poderão obter crédito com juros mais baixos através do Programa Reforma Casa Brasil, do governo federal. Estão sendo disponibilizados R$ 40 bilhões em crédito com juros a partir de 1,17% ao mês.

Os interessados em obter o crédito podem simular a operação pelo aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Para a liberação da primeira parcela do financiamento, será preciso enviar fotos do local que vai ser reformado.

Veja também

teaser image
Negócios

Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro

teaser image
Negócios

Mutirão abre para renegociação de dívidas este mês; veja como participar

Após a compra do material de construção e da realização da obra no imóvel, a pessoa que tomou o crédito vai precisar comprovar que usou os recursos nas obras, anexando fotos da conclusão dos serviços. Com essa prova, será liberada a parcela final do financiamento.

De acordo com o governo federal, sem a comprovação integral do uso dos recursos na obra, o beneficiado pode ter a cobrança de multa e ser incluído em cadastro restritivo.

Quem pode receber o crédito?

Podem obter o financiamento famílias de todo o Brasil, com residências em áreas urbanas. Os recursos concedidos devem ser usados para compra de material de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos como pintura, troca de telhado e até instalação de energia solar.

As condições de contratação do Programa Reforma Brasil serão de acordo com as faixas de renda das famílias interessadas. Os financiamentos são a partir de R$ 5 mil e podem chegar a até 50% do valor de avaliação do imóvel a ser reformado.

Veja as faixas

Faixa Reforma 1 - famílias com renda até R$ 3.200,00 (juros a 1,17%).

Faixa Reforma 2 - famílias com renda de R$ 3.200,01 a R$ 9.600 (juros a 1,95%).

  • Valor do financiamento para as duas faixas: de R$ 5 mil a R$ 30 mil.
  • Prazos para pagamento: de 24 a 60 meses.
  • Prestação limitada a 25% da renda familiar.

Faixa 3 - famílias com renda acima de R$ 9.600,00.

  • Valor do financiamento: até 50% do valor do imóvel, respeitando o limite máximo de R$ 1,125 milhão, que corresponde a metade do valor máximo permitido para imóveis no Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 
  • Juros: até 1,95% (a taxa pode ser menor dependendo da análise de crédito).
  • Prazo para pagamento: até 180 meses.

O que pode ser reformado? 

Com os valores financiados, os beneficiários do programa poderão escolher até três serviços da lista: 

  1. Pequenas instalações ou trocas: Instalar ou trocar maçanetas, torneiras, sifões, chuveiros, tomadas, luminárias, lâmpadas e outros;
  2. Elétrica: ​Instalar ou trocar fios, quadro de energia e entrada de luz;
  3. ​Hidráulica​: ​Instalar ou trocar tubulação de água ou esgoto, caixa d’água e/ou fossa;
  4. Corrigir ou prevenir infiltrações: Prevenir infiltrações em pisos, lajes, paredes e/ou muros;
  5. Revestimento: Instalar ou trocar pisos e/ou azulejos​;
  6. Reboco e pintura​: Rebocar e/ou pintar paredes, tetos e/ou muros​;
  7. Portas e janelas​: Instalar ou trocar portas e/ou janelas​;
  8. ​Telhado e forro​: Instalar, trocar ou consertar telhado, forro ou manta para redução do calor;
  9. ​Segurança e acessibilidade: ​Instalar ou trocar rampas, barras de apoio, corrimão, proteção em escadas, corredores e/ou varandas;
  10. Energia solar​: Instalar placas solares para geração de energia elétrica e/ou aquecimento de água​;
  11. Novo cômodo​: Construir quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço​;
  12. Cômodo existente: reformar quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço ou reforçar estrutura.

Moro de aluguel, posso contratar?

Sim. Famílias com renda de até R$ 9.600 e que moram de favor ou ainda de aluguel podem, mesmo assim, usar os recursos para melhorias no imóvel.

A casa pode ser a residência ou pode ser um imóvel misto; usado como moradia ou espaço de trabalho. Isso ocorre normalmente com quem atende clientes em casa.

Moro na zona rural. Posso aderir?

Não. A residência a ser reformada precisa estar localizada em zona urbana. Além disso, o imóvel não pode ter passado repetidamente por problemas como enchentes, alagamentos ou enxurradas, deslizamento, rachaduras no terreno, estar em alerta de risco frequente ou ter alguma orientação da defesa civil para desocupação.

A residência não pode estar próxima a rio, nascente, lago, córrego ou represa. Também não pode estar dentro de parque, reserva ou mata nativa preservada, cercada por mata ou floresta ou em área de proteção ambiental.

Imóveis em áreas de restrição, rodovias, ferrovias ou linhas de trem, viadutos, pontes ou grandes estruturas públicas também não são elegíveis, bem como residências próximas de linhas de transmissão ou torres de alta tensão.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Mão de pessoa branca despejando goma de tapioca branca na chapa, com caixa de ovos em uma bandeja em segundo plano.
Negócios

Com tapiocas a partir de R$2, carrinhos de rua são sustento e tradição em Fortaleza

Tapiocas de rua custam quase 80% menos que as de padaria.

Milenna Murta*
Há 10 minutos
A LGPD entrou em vigor ainda em setembro de 2020, mas apenas a partir de agosto deste ano as sanções previstas na lei começarão a valer
Victor Ximenes

Nordeste avança em governança de dados, mas infraestrutura ainda é gargalo

Estudo com 65 empresas revela estágio emergente de maturidade em dados na região

Victor Ximenes
Há 10 minutos
Imagem mostra mão de uma pessoa preenchendo um bilhete da Lotomania com uma caneta.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 8,5 milhões nesta segunda (3)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Redação
Há 30 minutos
Imagem mostra possivelmente um condomínio/conjunto habitacional, com um gramado em frente e um simples parquinho de madeira onde crianças brincam. A foto foi tirada durante o dia.
Negócios

Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3)

Programa disponibilizará recursos para a realização de melhorias e obras em casas de todo o Brasil.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Entre as Mulheres do Agro, Elmano abriu o coração na ExpoCariri

E mandou que a SRH estuder projeto da Faec para a criação de um Polo de Irrigação de 10 mil hectares em Mauriti e Missão Velha

Egídio Serpa
03 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concursos da semana no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades com salários de mais de até R$ 5 mil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra a propaganda da Tele Sena, com Tiago Abravanel.
Negócios

Tele Sena de 34º Aniversário: confira o resultado deste domingo (02/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
02 de Novembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil

O bilhete era de Boa Viagem.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto que contém produtor rural Antônio Novato colhendo tomates em pomar de Guaraciaba do Norte.
Negócios

O que faz a cidade da Serra da Ibiapaba ser a 'capital cearense do tomate'?

Produção aumenta 360% em uma década em meio ao clima menos quente na divisa entre o Ceará e o Piauí.

Luciano Rodrigues
02 de Novembro de 2025
Aeronave da Latam levantando voo, ao fundo aparecer o aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Latam projeta crescimento em Fortaleza como um dos maiores do Brasil até 2027

A Secretaria do Turismo do Estado (Setur) fala em consolidar stopover.

Igor Pires
01 de Novembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1218 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6014, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6014, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2315 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 42,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2315 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 42,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1136 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 800 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1136 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 800 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6868, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 37,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6868, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 37,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2935 deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 34,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2935 deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 34,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3528, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3528, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 299 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 299 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Imagem aérea de região com empreendimentos residenciais em Fortaleza.
Negócios

Cearenses deixam de financiar R$ 500 milhões em imóveis com recursos da poupança

Retração foi maior que a média nacional.

Redação
01 de Novembro de 2025
Criança desfocada segura o cartão do Bolsa Família.
Negócios

Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro

Primeiros a receber serão os beneficiários com NIS final 1.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto de da mão de um pessoa preenchendo um bilhete da Loteria Federal Caixa Econômica.
Negócios

Mega da Virada pode alcançar prêmio histórico de R$ 1 bi; apostas começam neste sábado (1º)

Mudança em regra do Ministério da Fazenda aumenta percentual destinado à principal faixa de premiação.

Redação
01 de Novembro de 2025
Pessoa com cabelo castanho segurando a cabeça, cercada por papéis e objetos de escritório, demonstrando estresse ou frustração.
Negócios

Mutirão abre para renegociação de dívidas este mês; veja como participar

Ampla rede de atendimento oferece condições unificadas, descontos e prazos para negociação direta e assistida.

Ana Alice Freire*
01 de Novembro de 2025
Imagem de jogos e moedas.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 42,5 milhões neste sábado (01/11); confira

Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.

Redação
01 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ibama atrasa o trem da Ferrovia Transnordestina

Primeiro trecho da estrada de ferro que mudará economia da região Nordeste está pronto, mas não pode operar. Acredite.

Egídio Serpa
01 de Novembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3527 e levam mais de R$ 2 milhões cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
31 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 766 - Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 766 - Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 766 em 31/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
31 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2880 de hoje, sexta-feira, 31/10; prêmio é de R$ 300 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2880 de hoje, sexta-feira, 31/10; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2880 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
31 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6867, desta sexta-feira (31/10); prêmio é de R$ 34,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6867, desta sexta-feira (31/10); prêmio é de R$ 34,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
31 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2843 – Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 7,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2843 – Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 7,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2843 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
31 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3527, desta sexta-feira (31/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3527, desta sexta-feira (31/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
31 de Outubro de 2025