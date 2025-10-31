Diário do Nordeste
Reforma Casa Brasil começa na segunda (3); veja como funciona

Empréstimo será destinado à reforma de moradias em áreas urbanas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:30)
Negócios
Imagem de obra ilustra matéria sobre programa Reforma Brasil.
Legenda: Os recursos poderão ser utilizados para materiais de construção, mão de obra, projetos técnicos e acompanhamento das obras.
Foto: Divulgação Ministério das Cidades.

Lançado pelo Governo Federal neste mês de outubro, o programa Reforma Casa Brasil tem início oficial na próxima segunda-feira (3), tendo como público-alvo famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$ 9,6 mil.

Ao todo, serão destinados R$ 40 bilhões em crédito para brasileiros em duas faixas de renda familiar. 

O que é o Reforma Casa Brasil?

O programa é uma modalidade de empréstimo para reforma de moradias em áreas urbanas, ofertando financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com juros reduzidos e prazos de pagamento de 24 a 60 meses

Segundo o Governo, o objetivo é promover o direito à moradia adequada e combater a inadequação de domicílios no Brasil.

As intervenções deverão ser destinadas à solução de problemas de salubridade, segurança, habitabilidade, acessibilidade, sustentabilidade e conforto.

Quem pode participar?

Estão aptas a participar do programa as famílias que residem em área urbana, que tenham renda mensal bruta familiar de até R$ 9.600 e uma avaliação de crédito aprovada. 

O programa está dividido em duas faixas:

  • Faixa Melhoria 1, para rendas de até R$ 3.200, com juros nominais de 1,17% ao mês;
  • Faixa Melhoria 2, para rendas entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, com taxa de 1,95% ao mês. 

Como o dinheiro poderá ser usado?

Os recursos poderão ser utilizados para materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de orientação e acompanhamento das obras. O valor da prestação será limitado a 25% da renda familiar, e cada beneficiário só poderá contratar um financiamento por vez.

O crédito será, principalmente, para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto (residencial e comercial). Imóveis alugados também podem ser incluídos no programa

O público-alvo são, por exemplo, famílias que residem em casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação. 

Como aderir ao programa? 

Todo o processo de adesão deverá ser realizado pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do banco. Os interessados não precisam ir até a agência. Será possível aderir ao Reforma Casa Brasil a partir de segunda-feira, dia 3 de novembro

Após a análise de crédito pelo aplicativo da Caixa, a família com o crédito aprovado terá depositado em sua conta bancária 90% do valor solicitado. Após a conclusão da obra, o beneficiário envia uma foto da obra concluída para receber os 10% restantes.

O que pode ser reformado? 

Com os valores financiados, os beneficiários do programa poderão escolher até três serviços da lista: 

  1. Pequenas instalações ou trocas: Instalar ou trocar maçanetas, torneiras, sifões, chuveiros, tomadas, luminárias, lâmpadas e outros
  2. Elétrica: ​Instalar ou trocar fios, quadro de energia e entrada de luz
  3. ​Hidráulica​: ​Instalar ou trocar tubulação de água ou esgoto, caixa d’água e/ou fossa
  4. Corrigir ou prevenir infiltrações: Prevenir infiltrações em pisos, lajes, paredes e/ou muros
  5. Revestimento: Instalar ou trocar pisos e/ou azulejos​
  6. Reboco e pintura​: Rebocar e/ou pintar paredes, tetos e/ou muros​
  7. Portas e janelas​: Instalar ou trocar portas e/ou janelas​
  8. ​Telhado e forro​: Instalar, trocar ou consertar telhado, forro ou manta para redução do calor
  9. ​Segurança e acessibilidade: ​Instalar ou trocar rampas, barras de apoio, corrimão, proteção em escadas, corredores e/ou varandas
  10. Energia solar​: Instalar placas solares para geração de energia elétrica e/ou aquecimento de água​
  11. Novo cômodo​: Construir quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço​
  12. Cômodo existente: Reformar quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço ou reforçar estrutura

Como a obra será comprovada?

beneficiário do Reforma Casa Brasil deverá enviar fotografias dos locais onde serão realizadas as obras. Quando ela for concluída, outra foto será enviada com o objetivo de comprovar que a obra foi, de fato, executada.

