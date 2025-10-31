Reforma Casa Brasil começa na segunda (3); veja como funciona
Empréstimo será destinado à reforma de moradias em áreas urbanas.
Lançado pelo Governo Federal neste mês de outubro, o programa Reforma Casa Brasil tem início oficial na próxima segunda-feira (3), tendo como público-alvo famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$ 9,6 mil.
Ao todo, serão destinados R$ 40 bilhões em crédito para brasileiros em duas faixas de renda familiar.
O que é o Reforma Casa Brasil?
O programa é uma modalidade de empréstimo para reforma de moradias em áreas urbanas, ofertando financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com juros reduzidos e prazos de pagamento de 24 a 60 meses.
Segundo o Governo, o objetivo é promover o direito à moradia adequada e combater a inadequação de domicílios no Brasil.
As intervenções deverão ser destinadas à solução de problemas de salubridade, segurança, habitabilidade, acessibilidade, sustentabilidade e conforto.
Quem pode participar?
Estão aptas a participar do programa as famílias que residem em área urbana, que tenham renda mensal bruta familiar de até R$ 9.600 e uma avaliação de crédito aprovada.
O programa está dividido em duas faixas:
- Faixa Melhoria 1, para rendas de até R$ 3.200, com juros nominais de 1,17% ao mês;
- Faixa Melhoria 2, para rendas entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, com taxa de 1,95% ao mês.
Como o dinheiro poderá ser usado?
Os recursos poderão ser utilizados para materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de orientação e acompanhamento das obras. O valor da prestação será limitado a 25% da renda familiar, e cada beneficiário só poderá contratar um financiamento por vez.
O crédito será, principalmente, para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto (residencial e comercial). Imóveis alugados também podem ser incluídos no programa.
O público-alvo são, por exemplo, famílias que residem em casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.
Como aderir ao programa?
Todo o processo de adesão deverá ser realizado pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do banco. Os interessados não precisam ir até a agência. Será possível aderir ao Reforma Casa Brasil a partir de segunda-feira, dia 3 de novembro.
Após a análise de crédito pelo aplicativo da Caixa, a família com o crédito aprovado terá depositado em sua conta bancária 90% do valor solicitado. Após a conclusão da obra, o beneficiário envia uma foto da obra concluída para receber os 10% restantes.
O que pode ser reformado?
Com os valores financiados, os beneficiários do programa poderão escolher até três serviços da lista:
- Pequenas instalações ou trocas: Instalar ou trocar maçanetas, torneiras, sifões, chuveiros, tomadas, luminárias, lâmpadas e outros
- Elétrica: Instalar ou trocar fios, quadro de energia e entrada de luz
- Hidráulica: Instalar ou trocar tubulação de água ou esgoto, caixa d’água e/ou fossa
- Corrigir ou prevenir infiltrações: Prevenir infiltrações em pisos, lajes, paredes e/ou muros
- Revestimento: Instalar ou trocar pisos e/ou azulejos
- Reboco e pintura: Rebocar e/ou pintar paredes, tetos e/ou muros
- Portas e janelas: Instalar ou trocar portas e/ou janelas
- Telhado e forro: Instalar, trocar ou consertar telhado, forro ou manta para redução do calor
- Segurança e acessibilidade: Instalar ou trocar rampas, barras de apoio, corrimão, proteção em escadas, corredores e/ou varandas
- Energia solar: Instalar placas solares para geração de energia elétrica e/ou aquecimento de água
- Novo cômodo: Construir quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço
- Cômodo existente: Reformar quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço ou reforçar estrutura
Como a obra será comprovada?
O beneficiário do Reforma Casa Brasil deverá enviar fotografias dos locais onde serão realizadas as obras. Quando ela for concluída, outra foto será enviada com o objetivo de comprovar que a obra foi, de fato, executada.