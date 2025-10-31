Dia de Finados: Veja o que abre e fecha em Fortaleza

O Dia de Finados, tradicionalmente celebrado em 2 de novembro (domingo), homenageia pessoas falecidas. Costuma-se ir ao cemitério visitar entes que partiram e rezar por suas almas conforme tradição católica.

No Brasil, a data é feriado nacional e, por isso, diversos órgãos, empresas e serviços terão o funcionamento alterado.

O Diário do Nordeste reuniu as mudanças e o que será mantido no expediente durante o feriado em Fortaleza.

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento normal.

Bares e Restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 2 de novembro. Isso porque, tradicionalmente, os Correios não funcionam aos domingos em virtude do feriado. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (3).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado do Dia de Finados. Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas.

Enel

Enel Distribuição Ceará mobilizará equipes técnicas e de atendimento ao cliente para garantir o fornecimento de energia elétrica na capital.

A central de atendimento (0800 285 0196) funcionará 24 horas por dia.

As lojas de atendimento da Enel em Fortaleza seguirão o esquema habitual de feriados e fins de semana, permanecendo fechadas no domingo (2).

Postos de Combustível

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Fortaleza irão operar normalmente durante o feriado.

Lojas

No próximo domingo, 2 de novembro, feriado de Finados, parte do comércio do Centro de Fortaleza estará de portas abertas. De acordo com o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, algumas lojas especialmente as de maior porte irão funcionar normalmente.

Linhas de ônibus

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a frota terá funcionamento especial.

Haverá reforço da frota com 23 ônibus reservas que circularão das 5h às 19h, distribuídos entre os terminais de integração. Serão reforçadas as frotas de 19 linhas que circulam nas proximidades dos cemitérios públicos.

Além disso, entram em operação três linhas especiais com destino ao Cemitério Bom Jardim.

Linhas especiais com destino ao cemitério:



970 - Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim

980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim

965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II

Shoppings

Gigal Mall

Lojas e Quiosques: Abertos das 9h às 14h;

Alimentação e lazer: Abertos das 9h às 14h.

Grand Shopping

Lojas e Quiosques: Abertos das 13h às 21h;

Praça de Alimentação abrirá das 11h às 22h;

Cinema: conforme programação;

Academia Smart Fit: conforme programação;

Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e lazer: 13h às 21h;

Praça de Alimentação: 11h às 21h;

Greenlife (arena): 7h às 21h;

Greenlife (academia): 8h às 12h.

Quintal do Jóquei:

Ordones: 11h às 0h;

Joá Garden: 11h30 às 23h;

Frutbiss: 12h à 0h;

Maria Pitanga: 12h à 0h;

Parque do Jóquei: 17h às 22h.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Alimentação e Lazer: 11h às 22h;

Quintal do Nortão: 11h às 23h;

Alameda Gourmet: 11h às 22h;

Smartfit: 8h às 14h;

Cinema: Conforme a programação;

Lotérica: Fechada.

North Shopping Maracanaú

Lojas e Quiosques: 13h às 21h;

Praça de Alimentação: 12h às 21h;

Fazendinha Restaurante: 11h às 03h;

SkyFit: 8h às 18h;

Lavateria Fast: 8h às 21h;

Cinema: De acordo com a programação;

Caixa Econômica: Fechado;

Casa do Cidadão: Fechado;

Detran: Fechado.

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Bilheteria Theatro Via Sul: a partir de 15h;

Academia Selfit: 8h às 14h;

Clínica Sim: Fechada;

Cinema: Conforme programação;

Caixa Econômica: Fechada.

​

Shopping Parangaba

Praça de Alimentação: 11h às 22h;

Selfit Academia: 8h às 14h;

Lotérica: fechada;

Cagece: fechada;

Vapt Vupt: fechada;

Clínica Seu Doutor: atendimento conforme horários agendados;

Studio Games, Clubinho do Mar e Aero Jump: 13h às 21h;

Game Station: 13h às 21h;

Farmácias Pague Menos e Extrafarma: 13h às 21h;

Universo Tac Tacs: funcionamento normal, das 13h às 21h;

Cinema UCI: funcionamento normal.

Terrazo Shopping

• Lojas e quiosques: 13h às 21h;

• Alimentação e lazer: 11h às 22h;

• Greenlife: 8h às 12h;

• Supermercado Guará: 7h às 22h.



RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação: 10h30 às 22h;

Orgãos públicos: Fechado

Iguatemi