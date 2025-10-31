Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dia de Finados: Veja o que abre e fecha em Fortaleza

Embora seja no domingo, o ferido vai alterar o funcionamento de órgãos e estabelecimentos.

Escrito por
Nathália Paula Braga nathalia.braga@svm.com.br
Ceará
A foto mostra um pequeno cemitério rural ao entardecer. Cruzes de madeira simples estão fincadas no solo, cercadas por vegetação seca.
Legenda: Data religiosa é celebrada neste domingo, 2 de novembro.
Foto: Agência Brasil / Valter Campanato.

O Dia de Finados, tradicionalmente celebrado em 2 de novembro (domingo), homenageia pessoas falecidas. Costuma-se ir ao cemitério visitar entes que partiram e rezar por suas almas conforme tradição católica.

No Brasil, a data é feriado nacional e, por isso, diversos órgãos, empresas e serviços terão o funcionamento alterado.

O Diário do Nordeste reuniu as mudanças e o que será mantido no expediente durante o feriado em Fortaleza.

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento normal.

Bares e Restaurantes 

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados  pelos próprios estabelecimentos.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 2 de novembro. Isso porque, tradicionalmente, os Correios não funcionam aos domingos em virtude do feriado.  As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (3).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado do Dia de Finados. Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas.

Enel 

Enel Distribuição Ceará mobilizará equipes técnicas e de atendimento ao cliente para garantir o fornecimento de energia elétrica na capital.

A central de atendimento (0800 285 0196) funcionará 24 horas por dia.

As lojas de atendimento da Enel em Fortaleza seguirão o esquema habitual de feriados e fins de semana, permanecendo fechadas no domingo (2). 

Postos de Combustível 

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Fortaleza irão operar normalmente durante o feriado.

Lojas

No próximo domingo, 2 de novembro, feriado de Finados, parte do comércio do Centro de Fortaleza estará de portas abertas. De acordo com o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, algumas lojas especialmente as de maior porte irão funcionar normalmente.

Linhas de ônibus 

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a frota terá funcionamento especial. 

Haverá reforço da frota com 23 ônibus reservas que circularão das 5h às 19h, distribuídos entre os terminais de integração. Serão reforçadas as frotas de 19 linhas que circulam nas proximidades dos cemitérios públicos.

Além disso, entram em operação três linhas especiais com destino ao Cemitério Bom Jardim.

Linhas especiais com destino ao cemitério:
 
970 - Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim
980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim
965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II

Shoppings

Gigal Mall

  • Lojas e Quiosques: Abertos das 9h às 14h;
  • Alimentação e lazer: Abertos das 9h às 14h.

Grand Shopping 

  • Lojas e Quiosques: Abertos das 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação abrirá das 11h às 22h;
  •  Cinema: conforme programação;
  •  Academia Smart Fit: conforme programação;
  •  Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques e lazer: 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação: 11h às 21h;
  • Greenlife (arena): 7h às 21h;
  • Greenlife (academia): 8h às 12h.

Quintal do Jóquei: 

  • Ordones: 11h às 0h;
  • Joá Garden: 11h30 às 23h;
  • Frutbiss: 12h à 0h;
  • Maria Pitanga: 12h à 0h;
  • Parque do Jóquei: 17h às 22h.

North Shopping Fortaleza

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h;
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h;
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h;
  • Alameda Gourmet: 11h às 22h;
  • Smartfit: 8h às 14h;
  • Cinema: Conforme a programação;
  • Lotérica: Fechada.

North Shopping Maracanaú

  • Lojas e Quiosques: 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação: 12h às 21h;
  • Fazendinha Restaurante: 11h às 03h;
  • SkyFit: 8h às 18h;
  • Lavateria Fast: 8h às 21h;
  • Cinema: De acordo com a programação;
  • Caixa Econômica: Fechado;
  • Casa do Cidadão: Fechado;
  • Detran: Fechado.

Via Sul Shopping

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h;
  • Praça de alimentação: 11h às 22h;
  • Bilheteria Theatro Via Sul: a partir de 15h;
  • Academia Selfit: 8h às 14h;
  • Clínica Sim: Fechada;
  • Cinema: Conforme programação;
  • Caixa Econômica: Fechada.

Shopping Parangaba

  • Praça de Alimentação: 11h às 22h;
  • Selfit Academia: 8h às 14h;
  • Lotérica: fechada;
  • Cagece: fechada;
  • Vapt Vupt: fechada;
  • Clínica Seu Doutor: atendimento conforme horários agendados;
  • Studio Games, Clubinho do Mar e Aero Jump: 13h às 21h;
  • Game Station: 13h às 21h;
  • Farmácias Pague Menos e Extrafarma: 13h às 21h;
  • Universo Tac Tacs: funcionamento normal, das 13h às 21h;
  • Cinema UCI: funcionamento normal.

Terrazo Shopping 

 • Lojas e quiosques: 13h às 21h;
 • Alimentação e lazer: 11h às 22h;
 • Greenlife: 8h às 12h;
 • Supermercado Guará: 7h às 22h.
 

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy 

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h;
  • Praça de alimentação: 10h30 às 22h;
  • Orgãos públicos: Fechado

Iguatemi

  • Lojas e Quiosques: 13h às 21h;
  • Alimentação (Praças e Quiosques): 10h30 às 22h;
  • Restaurantes:  11h às 23h;
  • Lazer: 11h às 21h;
  • Cinema: 13h às 22h;
  • Supermercados:  07h às 22h;
  • Cobasi: Funcionará das 09h às 21h;
  • Laboratório Emílio:  07h às 17h, com coleta até às 16h30;
  • Academia Bodytech: 08h às 13h;
  • Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios, CLDO e Lotérica: Fechados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Ceará

No Crato, Monumento de Nossa Senhora de Fátima deve atrair 35 mil fiéis em novembro

Evento ocorrerá no próximo dia 13 de novembro e marcará um novo calendário de romarias dedicadas à santa na região

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
A foto mostra um pequeno cemitério rural ao entardecer. Cruzes de madeira simples estão fincadas no solo, cercadas por vegetação seca.
Ceará

Dia de Finados: Veja o que abre e fecha em Fortaleza

Embora seja no domingo, o ferido vai alterar o funcionamento de órgãos e estabelecimentos.

Nathália Paula Braga
Há 1 hora
Ilustração mostra várias mãos infantis levantadas, com rostos desenhados nelas usando tinta preta. Há expressões felizes e tristes. Ao fundo, aparecem marcas coloridas de mãos, como se tivessem sido carimbadas sobre um fundo amarelo vibrante. A cena remete a expressões de emoções e atividades lúdicas relacionadas ao universo infantil e educacional.
Ceará

Sinais de alerta? Como proteger crianças e adolescentes de crimes sexuais

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino
Há 1 hora
Ceará

Fundação Edson Queiroz amplia investimentos em ciência no Ceará

Projetos trazem avanços para áreas como saúde, gestão pública e democracia

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ceará

Centro Cultural Belchior promove encontro de manifestações artísticas em Fortaleza

Espaço se destaca como símbolo da cultura cearense e promove conexões afetivas entre a cidade e seus moradores

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Dois jovens sentados em uma mesa ao ar livre em frente a uma porta de madeira e parede de tijolos, estudando juntos com um laptop e um livro aberto.
Ceará

Como fazer uma redação nota 1000: técnicas, estrutura e os erros fatais para evitar

Professores dão dicas de como se dar bem na prova.

Ana Alice Freire*
Há 2 horas
Foto de formatura da Turma de 1996 do Colégio Cearense ou Marista, com dezenas de estudantes e professores posando em escadaria com uniformes brancos e azuis.
Ceará

Ex-Maristas relembram vivências no Ginásio Escolar que dará lugar a edifício

Alunos e professores rememoram eventos esportivos e celebrações na extinta escola.

Clarice Nascimento
30 de Outubro de 2025
Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.
Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino
30 de Outubro de 2025
Visita ao cemitério com várias sepulturas marcadas, usuários refletindo e homenageando entes queridos em um ambiente tranquilo ao ar livre.
Ceará

Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).

Geovana Almeida*
30 de Outubro de 2025
montagem com duas fotos. uma mostra a academia. no fundo da imagem, está um homem no chão. ao redor dele, outros alunos observam. na imagem ao lado, há uma ambulância do samu em frente à academia.
Ceará

Aluno passa mal e é resgatado em academia no Montese

Neste mês, dois alunos morreram em outras unidades de academia de Fortaleza.

Redação
30 de Outubro de 2025
Ferramentas de inteligência virtual podem funcionar como um tutor virtual personalizado. Na imagem, mulher de pele negra, usando fone azul, está diante de notebook digitando e sorrindo.
Ceará

IA como tutor virtual: ferramentas e dicas para potencializar seus estudos para o Enem 2025

Professor explica como a inteligência artificial pode ajudar na organização, revisão e foco dos candidatos sem substituir o esforço humano.

Redação
30 de Outubro de 2025
Ceará

84 anos do PV: conheça histórias que marcaram o estádio cearense

Inaugurado em 1941, no bairro Benfica, o estádio já recebeu o Rei Pelé e inúmeros ídolos esportivos do estado

Agência de Conteúdo DN
30 de Outubro de 2025
Ceará

Pacto por um Ceará Sem Fome fortalece ações no combate à insegurança alimentar

Programa do Governo do Ceará já beneficiou mais de 7 mil famílias em todo o Estado

Agência de Conteúdo DN
30 de Outubro de 2025
Estudante preenchendo cartão de respostas do Enem com lápis durante prova em sala de aula.
Ceará

Simulados para o Enem: como organizar, cronometrar e corrigir para otimizar os estudos

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 ocorrem dias 9 e 16 de novembro.

Ana Alice Freire*
30 de Outubro de 2025
Jornalistas do Sistema Verdes Mares após premiação.
Ceará

SVM vence prêmio Aecipp de Jornalismo nas categorias rádio e TV

Esse é o 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Redação
29 de Outubro de 2025
foto mostra morangos frescos.
Ceará

Alimentação e sono: a importância de cuidar do corpo para turbinar o cérebro no Enem

Nutricionista explica como hábitos equilibrados influenciam memória, foco e desempenho nos estudos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra multidão de alunos e professores em auditório, todos com os braços para cima em comemoração ao Prêmio Terra de Sabidos.
Terra de Sabidos

Entrega do Prêmio Terra de Sabidos reúne escolas e autoridades na Alece; ‘injeção de esperança’

Cerimônia contou com palestra de Luana Genot e presença de autoridades da educação cearense.

Theyse Viana
29 de Outubro de 2025
Foto de candidatos do enem em sala de aula fazendo a prova.
Ceará

Guia completo: como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem

Professor explica por que a nota do exame depende mais da coerência nas respostas do que do número total de acertos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Homem se engasga em supermercado e é socorrido por policiais em Fortaleza
Ceará

Homem se engasga em supermercado e é socorrido por policiais em Fortaleza

Funcionários tentaram socorrer a vítima, mas não tiveram sucesso.

Geovana Almeida*
29 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.
Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino
29 de Outubro de 2025