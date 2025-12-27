Morre Marco Antonio Moura, fundador do Grupo Lagoa

Fundador do Grupo Lagoa, Marco Antonio Moura, conhecido como "Marcão", de 82 anos, faleceu nesta sexta-feira (26). O fato foi divulgado nas redes sociais do grupo varejista, que possui pelo menos 16 lojas no estado, localizadas em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e Maracanaú, divididas nas bandeiras Super Lagoa e Atacadão Lag. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de São Paulo, onde nasceu em 10 de agosto de 1943, Marcão mudou-se para Fortaleza em 1989 em busca de um recomeço. Na capital cearense, encontrou o cenário ideal para transformar sonhos em realidade. Casado com Neusa Fernandes Moura e pai de três filhos, ele era reconhecido tanto pelo seu espírito empreendedor quanto pelo seu coração grande e jeito acolhedor.

A trajetória de sucesso empresarial iniciou às margens da Lagoa da Parangaba, local onde nasceu o Super Lagoa. O negócio, que começou com muito suor e atenção aos detalhes, expandiu-se ao longo de 34 anos, transformando-se no atual Grupo Lagoa.

Veja também Negócios ICMS: CE concede parcelamento ao comércio e isenção integral sobre diesel a empresas de ônibus Negócios Saque-aniversário do FGTS: entenda como será a liberação de valores retidos

Durante esse período, Marcão não somente gerou milhares de empregos e formou profissionais, mas também estabeleceu relações de profunda integridade com fornecedores e clientes, acreditando que "empresa se faz com gente, respeito e oportunidade".

A partida do empresário deixa um vazio entre seus colaboradores, que o descrevem como um líder que esteve presente em cada detalhe do que construiu. Seu legado, entretanto, permanece vivo na cultura da empresa e nas famílias cearenses atendidas por suas lojas.

Acesu lamenta falecimento de empresário

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu), em suas redes sociais, publicou uma nota de pesar com relação à passagem de Marcão. No texto, é destacado o "legado marcado pela dedicação ao setor supermercadista, pelo espírito empreendedor e, sobretudo, pela forma humana e respeitosa com que conduzia suas relações".

"Um líder admirado, de sorriso farto, trato gentil e presença sempre acolhedora, que conquistou a todos pela cordialidade, simplicidade e compromisso com o trabalho", diz o texto.

A Acesu também se solidarizou com familiares, amigos, colaboradores e "todos que tiveram o privilégio de conviver com Marcão, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável".