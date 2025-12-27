Diário do Nordeste
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6029, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Loteria Federal de concurso 6029 vai sortear um prêmio de R$ 1,3 milhão. O sorteio acontece hoje (27/12), a partir das 19h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Loteria Federal 6029 de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 19h.

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

Assuntos Relacionados
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3573, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2336 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 75,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1157 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6913, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 315 de hoje 27/12; prêmio é de R$ 14,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem mostra trem nos trilhos.
Negócios

Ferrovias, rodovias e porto: o que falta para destravar a logística no Ceará?

Estado ainda enfrenta gargalos estruturais.

Lucas Monteiro
27 de Dezembro de 2025
Imagem em preto e branco de um rosto de homem negro, idoso, com barba e usando chapéu.
Negócios

Morre Marco Antonio Moura, fundador do Grupo Lagoa

Causa da morte não foi divulgada; Acesu se manifesta sobre perda.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa preenchendo o jogo na loteria TimeMania, da Caixa Econômica Federal, com cartelas de outros jogos ao redor.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 105,4 milhões neste sábado (27/12); confira

O concurso com maior prêmio é a TimeMania, com valor estimado em R$ 75 milhões.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém caminhões de carga trafegando pela BR-222.
Negócios

Indústrias lideram pedidos de recuperação judicial no Ceará; veja lista

Segmento de construção de ferrovias e rodovias também aparece em destaque no levantamento.

Luciano Rodrigues
27 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Como foi 2025? Como será 2026? Empresários cearenses respondem

Ivens Jr, Beto Studart, Tom Prado, José Carlos Pontes, Gentil Linhares, Cristiano Maia, Ricard Pereira e Luciano Braga fazem revelações

Egídio Serpa
27 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2867 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 790 em 26/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2904 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,2 milhões.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Tecnologia: nova película cobre e amplia vida do pimentão colorido

A novidade tecnológica, descoberta pela Itaueira Agropecuária em sua unidade de S. Bendito, no Ceará, prolonga a vida da fruta e mantém seu sabor e qualidade

Egídio Serpa
26 de Dezembro de 2025
Fachada do prédio da Sefaz em Fortaleza.
Negócios

Ceará prevê crescimento na arrecadação do ICMS e deve atingir mais de R$ 21 bilhões em 2025

Para isso, dezembro precisa ser o mês de maior arrecadação do ano.

Paloma Vargas
26 de Dezembro de 2025
Fachada Aeroporto de Jeri
Igor Pires

Fraport pode realizar investimentos superiores aos R$ 100 milhões previstos em Jericoacoara

Igor Pires
26 de Dezembro de 2025
Foto que contém placa da rua Castro e Silva.
Negócios

O que está por trás da economia de quarteirões da rua Castro e Silva?

Luciano Rodrigues
26 de Dezembro de 2025
Vista aérea de usina de energia solar, com fileiras de painéis fotovoltaicos instalados em área aberta e refletindo a luz do sol.
Negócios

Nova política pode tirar da fila de espera 19 projetos de data centers e energia renovável no Ceará

Com a nova Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST), Estado poderá ter empreendimentos priorizados na fila do ONS.

Letícia do Vale
25 de Dezembro de 2025
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 789 - Sorteio de quarta-feira, 24/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 789 em 24/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2903 de hoje, quarta-feira, 24/12; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2903 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,0 milhões.

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6911, desta quarta-feira (24/12); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2866 – Sorteio de quarta-feira, 24/12; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2866 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3571, desta quarta-feira (24/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 314 de hoje 24/12; prêmio é de R$ 14,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Ônibus urbano branco e azul da Prefeitura de Fortaleza, visto em ângulo baixo, com a porta dianteira aberta e a palavra “Embarque” acima da entrada, parado em uma rua de paralelepípedos sob céu azul.
Negócios

ICMS: CE concede parcelamento ao comércio e isenção integral sobre diesel a empresas de ônibus

Novidade foi anunciada pelas redes sociais.

Redação
24 de Dezembro de 2025